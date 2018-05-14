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РИА Наука
РИА Наука

Ученые признали глобализацию главным "пособником" глобального потепления

13:0814.05.2018
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© Fotolia / jozsitoeroeГлобальное потеплениеГлобальное потепление
© Fotolia / jozsitoeroe
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Глобализация и связанные с ней изменения в экономике Китая могут стать главным "союзником" глобального потепления и главной проблемой для Парижских соглашений по климату в ближайшие десятилетия, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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© AFP 2018 / Saul Loeb
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"Борьба с глобальным потеплением будет всецело зависеть от того, насколько сильно угольная энергетика будет развиваться в тех странах Азии, которые сейчас проходят индустриализацию и урбанизацию. Китай и Индия могут легко исполнить свои обязательства, "скинув" самые неэффективные и энергоемкие производства в эти страны", — заявил Дабо Гуан (Dabo Guan) из университета Восточной Англии в Норидже (Великобритания).

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Для предотвращения подобного сценария все страны мира подписали в декабре 2015 года первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках все государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в последующие несколько десятилетий и удерживать их на этой отметке впоследствии.

Еще до выхода Америки из соглашения многие климатологи достаточно скептично оценивали шансы на то, что Парижские соглашения будут выполнены. Причины этого были разные – к примеру, компромиссный характер этого договора, в котором много послаблений для стран третьего мира, или же заведомо неисполнимые обязательства у некоторых государств, таких, как у США.

ТЭЦ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Гуан и его коллеги открыли новую и при этом более существенную угрозу для всех усилий по борьбе с глобальным потеплением, проанализировав то, как изменения в структуре промышленности и экономики Китая влияли на объем выбросов СО2 и других парниковых газов в последние два десятилетия.

Как отмечают климатологи, их внимание привлекло то, что экономический кризис 2008 года привел к двум изменениям в жизни Китая  – уровень выбросов СО2 начал впервые падать, а объемы торговли с другими развивающимися странами стали сильно расти. Нечто похожее, хотя и в меньших масштабах, происходило и в Индии.

Ученые проверили, были ли эти события взаимосвязаны друг с другом, сопоставив изменения в торговом балансе двух азиатских гигантов с тем, как росли или падали выбросы парниковых газов в их партнерах по товарному обмену.

Связь оказалась более чем очевидной – уровень выбросов парниковых газов в странах Африки, Индокитая и в Южной Америки вырос на 46% за 2004-2011 года, тогда как уровень выбросов в Китае и в Индии снизился на примерно аналогичную отметку в количественном выражении. В некоторых случаях торговый обмен с Китаем вырос в два раза, а объем выбросов СО2 тоже вырос на двухзначные или трехзначные цифры.

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© РИА Новости / Вера Костамо
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Иными словами, предприниматели из КНР и Индии просто "экспортировали" все неэффективные и энергоемкие производства в другие страны, повторив то, что сделали западные промышленники во время первой волны глобализации с Китаем. В общей сложности, Дели и Пекин сейчас "удаляют" примерно 570 и 160 миллионов тонн углекислого газа из своего климатического бюджета, пользуясь особым статусом Вьетнама, Пакистана и других развивающихся стран.

Подобный "трюк", как показывают расчеты Гуана и его коллег, позволят Китаю и Индии формально выполнить Парижские соглашения, однако в целом ситуация никак не изменится из-за роста уровня выбросов в странах третьего мира. Эту лазейку, как считают ученые, необходимо закрыть в ближайшее время для того, чтобы Земля не прошла точку невозвращения уже в этом столетии.

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