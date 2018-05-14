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"Хаббл" сфотографировал галактику, похожую на "кошачий глаз"

11:5114.05.2018
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© Фото : ESA/Hubble & NASAГалактика NGC 1032, расположенная в созвездии КитаГалактика NGC 1032, расположенная в созвездии Кита
© Фото : ESA/Hubble & NASA
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычной галактики NGC 1032 в созвездии Кита, ставшей похожей на кошачий глаз из-за того, что мы смотрим на нее почти сбоку, сообщает сайт космического телескопа.

Мертвые галактики существовали уже в первые эпохи жизни Вселенной
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы: "мертвые" галактики существуют с самого рождения Вселенной
Как сегодня считают астрономы и космологи, Вселенная содержит в себе примерно равное количество эллиптических и спиральных галактик, заметно различающихся не только своей формой, но и историей формирования и тем, какие типы звезд в них обитают и формируются.

В отличие от достаточно однообразных эллиптических галактик, спиральные галактики выглядят очень пестро. Они могут обладать как двумя, так и четырьмя или еще большим числом "рукавов" в их центре может присутствовать так называемая перемычка, особая плотная группа звезд, и сама форма спиралей может достаточно сильно различаться.

Еще в 1926 году Эдвин Хаббл предположил, анализируя фотографии известных тогда спиральных и эллиптических галактик, что их форма далеко не случайна и что она отражает историю их эволюции. Впоследствии выяснилось, что эволюция галактик шла ровно в противоположную сторону, чем думал Хаббл, однако придуманная им последовательность оказалась действительно связана с химическим составом, формой, структурой и некоторыми другими чертами галактик.

Спиральная галактика M83, архивное фото
© NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Ученые: высокая скорость вращения "сплющивает" спиральные галактики

Галактика NGC 1032, удаленная от нас примерно на 117 миллионов световых лет, относится к числу так называемых S0-спиральных галактик, если следовать классификации Хаббла. Они представляют собой нечто среднее между шарообразными эллиптическими и блинообразными спиральными галактиками, такими как Млечный Путь.

По своей форме NGC 1032 и ее собратья по классу похожи на юлу, сплюснутую сверху и снизу, не имеющую при этом четко выраженных рукавов, но обладающую четко различимой перемычкой. Хаббл считал, что подобные "звёздные мегаполисы" возникают на последних фазах эволюции эллиптических галактик, и затем превращаются в более "спиральные" объекты.

Древние галактики, выстроившиеся в линию
© Фото : ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields
Астрономы: загадочные "цепи" галактик существуют уже 10 миллиардов лет

Сегодня астрономы считают, что они представляют собой достаточно пожилые спиральные галактики, которые пережили  столкновение с соседями или другой катаклизм, который лишил их большей части газа и уничтожил рукава. По своей структуре, составу, звездному "населению" и дальнейшей судьбе они действительно ближе к эллиптическим галактикам, чем к Млечному Пути и его "кузенам", что делает их особенно интересными для ученых.

Число галактик класса S0, как объясняют астрономы, оценить достаточно сложно, так как их можно отличить от эллиптических "звездных мегаполисов" только в том случае, если мы смотрим на них сбоку, как на NGC 1032. По этой причине открытие каждой новой галактики такого типа всегда вызывает интерес у ученых.

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