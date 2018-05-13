Орбиту МКС откорректировали перед июньскими операциями

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции откорректировали перед возвращением на Землю пилотируемого корабля "Союз МС-07", а также для стартом и стыковкой с МКС корабля "Союз МС-09", сообщили РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Возвращение экипажа МКС 53/54 в составе россиянина Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и японца Норишиге Канаи на корабле "Союз МС-07" запланировано на 3 июня. Старт следующего корабля "Союз МС-09" намечен на 6 июня.

"Коррекция орбиты прошла штатно, высота станции увеличена на 600 метров, достигла 404,7 километра", — сказал представитель ЦУП.

Коррекция проводилась с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции. Двигатели включились в 1.07 мск 13 мая и проработали 172 секунды.