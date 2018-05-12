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Фильтр от солнца: как не состариться раньше времени

08:0012.05.2018
(обновлено: 08:01 12.05.2018)
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© Depositphotos / GoodluzОсновное средство защиты кожи от ультрафиолета – солнцезащитный кремОсновное средство защиты кожи от ультрафиолета – солнцезащитный крем
© Depositphotos / Goodluz
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ультрафиолетовые лучи повреждают генетический материал клеток кожи, вызывая преждевременное старение и кожные заболевания, в том числе рак. Специалисты призывают отказаться от соляриев и не выходить летом на улицу без солнцезащитного крема, хотя химические средства защиты тоже не так уж безобидны.

Солярий. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Российские онкологи готовы обсуждать возможный вред соляриев

Ультрафиолет бьет по коже и ДНК

Самый опасный для человеческих клеток ультрафиолет (УФ) типа С поглощается озоновым слоем и до поверхности Земли не доходит. Два других вида ультрафиолетового излучения А и В (длинные и средние волны) проникают через атмосферу и воздействуют на все живое.

Основную дозу ультрафиолета принимает кожа. Излучение запускает в биологических молекулах фотохимические реакции. В результате образуется множество свободных радикалов — нестабильных комплексов, охотно вступающих в химическую связь с другими соединениями в клетке.

УФ типа А превращает в свободные радикалы молекулы коллагена — белка, ответственного за гладкость и упругость кожи. Агрессивные белки связываются друг с другом, образуя в клетках целые залежи испорченного коллагена. На коже появляются неровности и морщины, человек стареет раньше срока.

Когда УФ-излучение затрагивает молекулу ДНК и превращает ее в свободный радикал, возникает путаница в генетическом коде клетки. "Буквы ДНК" ошибочно связываются со своими соседями-близнецами, например, тимины с тиминами, а цитозины с цитозинами. В организме есть специальные ферменты, умеющие чинить такие поломки: вырезать поврежденные куски молекулы и восстанавливать их с помощью комплементарной нити ДНК. Однако если проводить слишком много времени на солнце, таких разрывов будет все больше, ферменты перестанут справляться с ремонтом, а из поврежденных клеток со временем разовьются злокачественные опухоли.

Питание кожи - непростой процесс
© Fotolia / Denizo
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Кремом единым

"К сожалению, в последние несколько лет все виды рака кожи, в том числе меланома, значительно помолодели. Раньше плоскоклеточный рак кожи, базальноклеточный встречались в основном у пожилых, сейчас ситуация изменилась. Конечно, отчасти это связано с модой: загорелое тело всегда ассоциируется с молодостью, красотой, успехом. Однако на деле злоупотребление загаром приводит в кабинет онколога", — рассказывает РИА Новости Ольга Олисова, заведующая кафедрой кожных и венерических болезней Сеченовского университета.

По ее словам, на кожу разрушительно действует УФ-излучение спектра А. Это длинноволновые лучи, достигающие поверхности Земли даже в пасмурную погоду. Они проникают в глубокие слои эпидермиса и дермы, повреждая биологические молекулы. Эти лучи ответственны и за фотостарение.

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© Fotolia / glisic_albina
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УФ-излучение типа В, вызывающее внешние ожоги, блокируется роговым слоем эпидермиса.

Основное и пока единственное средство против опасного ультрафиолета кроме закрытой одежды — солнцезащитный крем, причем лучше всего — спасающий сразу от обоих типов излучения. Оптимально, когда в нем содержатся фильтры против УФ-лучей типа В и фильтры против лучей типа А в соотношении три к одному.

Фактор солнечной защиты (SPF), который присваивают средству, означает дозу ультрафиолета, пробивающую защиту и вызывающую эритему (покраснения).

"Важно, чтобы солнцезащитный фактор был выше десяти, а белокожим и рыжеволосым лучше сразу использовать крем с фактором 50. Но покупать крем надо только в аптеке. Причем есть хорошие средства российского производства", — уточняет Олисова.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУФ-лучи В задевают только верхние слои кожи, и причиненные ими повреждения обычно не имеют далекоидущих последствий. УФ-лучи А проникают в глубокие слои эпидермиса и дермы и могут повреждать биологические молекулы
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
УФ-лучи В задевают только верхние слои кожи, и причиненные ими повреждения обычно не имеют далекоидущих последствий. УФ-лучи А проникают в глубокие слои эпидермиса и дермы и могут повреждать биологические молекулы

Неэкологичная защита

Солнцезащитный крем либо поглощает, либо рассеивает ультрафиолет. В первом случае в состав крема входят органические фильтры, проникающие в кожу и трансформирующие солнечную энергию в тепловую. Во втором — неорганические твердые частицы, остающиеся на поверхности кожи и отражающие УФ-лучи.

Некоторые фильтры, например оксибензон и октилметоксициннамат, считаются опасными и онкогенными, причем не только для человека. Например, на Гавайях планируют запретить солнцезащитные средства, содержащие эти вещества. По мнению ученых, они вызывают генетические повреждения у кораллов и других морских организмов.

© Fotolia / verona_studio
Ученые МГУ обнаружили опасность популярного УФ-фильтра в кремах от загара

"Как правило, вещества, входящие в состав солнцезащитных кремов, безопасны, но никто не проверял, как они взаимодействуют с фотонами и окружающей средой. Когда вы, намазавшись кремом, входите в бассейн с хлорированной водой, на коже немедленно начинается химическая реакция", — объясняет Альберт Лебедев, профессор химического факультета МГУ.

Лебедев вместе с коллегами доказал, что солнцезащитные кремы с авобензоном могут быть опасны для человека, поскольку в водном растворе это вещество распадается на вредные химические соединения.

"При взаимодействии с хлорированной водой и ультрафиолетовым излучением авобензон разрушается с образованием двух десятков органических соединений. Наиболее токсичные из них — фенолы и хлорированные ацетофеноны. Первые могут влиять на работу эндокринной системы, вторые, в частности хлорацетофенон, входят в состав слезоточивого газа, который полиция использует для разгона митингов", — уточняет профессор.

Однако отказываться от солнцезащитных средств не стоит. Главное — намазавшись кремом, не купайтесь в бассейне с хлорированной водой.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Сталин
Хорошо пиарят производителей кремов!!! В СССР не знали этих кремов и детки были здоровы (все поголовно отдыхали в лагерях) и взрослые не страдали от дилеммы выбора супер-пуперного солнцезащитного крема! Одним словом "Много знаний - много скорби!"(С)
08:34
12.05.2018
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