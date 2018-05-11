Ракета-носитель Falcon-9 успешно стартовала с первым спутником Бангладеш

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX успешно стартовала в пятницу с космодрома во Флориде с первым спутником Бангладеш. Ее запуск транслируется на сайте компании.

Старт ракеты-носителя был дан в 23.14 мск с космодрома на мысе Канаверал. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, которая возвращается на Землю для посадки и последующего использования.

Запуск должен был состояться днем ранее, однако его отменили за минуту до старта. Компания не пояснила, с чем это было связано.

Falcon-9 выведет на орбиту спутник связи под названием "Бангабанду-1". Он был построен для Бангладеш французско-итальянской компанией Thales Alenia Space. Контракт обошелся Дакке в 250 миллионов долларов.

Кроме того, этот запуск станет первым для новой, пятой по счету модификации самой ракеты. Как пишет профильный портал space.com со ссылкой на представителей SpaceX, обновленная возвращаемая первая ступень рассчитана на десять стартов без ремонтных работ после возвращения на Землю, и на ресурс до 100 стартов при последующем ремонте. Предыдущий вариант предусматривал только два запуска.

Усовершенствованная ступень также соответствует требованиям НАСА к ракетам для доставки на орбиту людей. SpaceX планирует использовать ее в сочетании с капсулой Dragon для выполнения контракта с НАСА на доставку астронавтов на борт Международной космической станции (МКС). Первые запуски с экипажами могут быть произведены уже в этом году. Компания уже отправляла к МКС свою капсулу, но ее использовали просто для доставки грузов.

Первая ступень должна будет совершить посадку на автоматизированную плавучую платформу под названием "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я по-прежнему люблю тебя") Атлантическом океане.