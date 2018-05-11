Ученые нашли новое средство от облысения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученые из Великобритании нашли вещества, способные помочь людям, страдающим от облысения. Об открытии сообщается на сайте Манчестерского университета.

В настоящее время при лечении облысения используются два препарата: миноксидил и финастерид, однако оба имеют побочные эффекты, а результаты их применения зачастую оказываются неудовлетворительными.

Ученые из Манчестерского университета исследовали иммунодепрессант циклоспорин А, применяемый с 80-х годов прошлого века для предотвращения аутоиммунных заболеваний и отторжения пересаженных органов. Среди его побочных эффектов отмечался рост волос у пациентов.

Исследователи обнаружили, что циклоспорин А подавляет экспрессию гена SFRP1, который, в свою очередь, препятствует развитию некоторых тканей, в том числе и волосяных луковиц. Кроме того, выяснилось, что аналогичным действием обладает еще один препарат под названием WAY-316606, изначально предназначенный для лечения остеопороза.

"Разумеется, для того чтобы подтвердить, что этот препарат или аналогичные вещества эффективны для лечения облысения и одновременно безопасны, понадобятся клинические испытания", — отметил один из авторов исследования Натан Хоукшоу.