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РИА Наука
РИА Наука

Ученые признали алкоголь и табак самыми опасными наркотиками

16:4911.05.2018
(обновлено: 17:39 11.05.2018)
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© Depositphotos / belchonockМужчина сжимает пачку сигаретМужчина сжимает пачку сигарет
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.  Алкоголь и табак оказались самыми опасными субстанциями для здоровья всего населения Земли — они уносят больше жизней, чем все остальные вещества, вызывающие зависимость, заявляют наркологи в статье, опубликованной в журнале Addiction.

Сигарета на фоне черепа
© Fotolia / stokkete
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"Каждый пятый взрослый житель Земли хотя бы раз участвует в серьезных попойках каждый месяц, а каждый седьмой человек курит каждый день. И то, и другое заметно повышает шансы заполучить рак или просто умереть в раннем возрасте. Остальные наркотики употребляются в разы реже", — пишут Эми Пикок (Amy Peacock) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия) и ее коллеги.

В последние годы ученые нашли множество намеков на то, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяжелую психологическую и физиологическую зависимость, но и способствует развитию рака, диабета и множества других тяжелых болезней. Аналогичные новые негативные черты были открыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение уносят каждый год примерно три с половиной и пять миллионов жизней, что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф и некоторых форм рака. Сегодня многие ученые активно призывают правительства всех стран приравнять спиртное и сигареты к тяжелым наркотикам и запретить их употребление и оборот, так как они уносят не меньше жизней, чем героин или другие опиаты.

Пикок и ее коллеги проверили подобные утверждения, проанализировав статистику, которую собирали эксперты ВОЗ и другие научные группы на протяжении последних нескольких десятилетий. В общей сложности в них участвовало несколько десятков миллионов человек, живущих во всех уголках мира.

Простое сравнение и сопоставление данных показало, что больше всего жизней уносит табак — в среднем каждые 110 человек из 100 тысяч усопших погибали из-за курения и связанных с ним проблем. Алкоголь уносил примерно в три раза меньше жизней, а все наркотики в целом — еще в десять раз меньше. От спиртного больше всего страдали жители Европы, а от табака — жители Океании и стран Юго-Восточной Азии.

Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018
© AFP 2018 / Robyn Beck
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Эти проблемы, как отмечают ученые,  могут быть гораздо более серьезными в реальности, так как данных по числу курильщиков, алкоголиков и наркоманов в бедных странах Азии и Африки и тому, как часто они умирают, почти нет. Дополнительные проблемы создает то, что употребление всех этих продуктов часто наказывается смертной казнью или пожизненным заключением в этих государствах, что не позволяет оценить истинные масштабы эпидемий курения, алкоголизма и наркомании.

В любом случае, подобные результаты, как считают авторы статьи, говорят о том, что табак и алкоголь угрожают здоровью всей планеты не меньше, а даже больше, чем опиаты и прочие наркотики. Все это, по мнению Пикок и ее коллег, необходимо учитывать политикам и экспертам ВОЗ при подготовке законов и кампаний по борьбе с наркозависимостью и вредными привычками.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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jasmin.kofe
Учёные "по заказу" ещё и не такое признают.Перечень продуктов периодически признаваемых вредными превысит по объёму комментируемую статью.
17:09
11.05.2018
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RUKAPOMOHI
Призываю запретить такую науку. От неё вреда больше, чем от науки вообще.
16:58
11.05.2018
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