Первый полет грузовозвращаемого "Союза" пройдет в 2019 году

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Испытательный полет первого российского космического корабля на базе "Союза", способного и доставлять, и возвращать грузы с орбиты, состоится в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-центре ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Запланированный запуск беспилотного корабля "Союз МС" в августе 2019 года связан, прежде всего, с отработкой в реальном полёте модернизированной системы управления движением и навигацией", — сказали в корпорации.

О планах создать такую модификацию "Союза" для транспортно-технического обеспечения сообщалось в феврале 2018 года. Корабль должен обеспечить доставку на Землю до 500 килограммов грузов. Впервые о такой версии корабля стало известно в 2007 году.

Для запуска этого корабля будет использоваться ракета "Союз-2". Корабль сможет находиться в космосе до 370 суток.

По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, способный возвращать грузы "Союз" будет создан на базе транспортного корабля "Прогресс". Он сохранит приборно-агрегатный отсек и отсек дозаправки от "Прогресса", но получит спускаемую капсулу от "Союза".

На сегодняшний день в космическом корабле "Союз МС" можно вернуть около 60 кг груза. В случае, если одно из трех кресел в корабле "Союз" освободится, можно воспользоваться этим для доставки на МКС и возвращения еще 60-80 кг груза.

В настоящий момент возвращать грузы на землю умеют только американские корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии "Прогрессы" после сведения с орбиты затапливают в океане.