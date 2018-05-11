В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной ликвидации ФАНО

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной ликвидации Федерального агентства научных организаций, сославшись на то, что сначала премьер должен представить свои предложения по структуре правительства в целом.

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, его функции перейдут новому министерству науки, сообщил РИА Новости источник в парламенте. Он также подтвердил, что Минобрнауки будет разделено на министерство образования и министерство науки. Именно последнему, по его словам, перейдут функции ФАНО после его ликвидации.

"Сначала структура кабинета министров, она предлагается председателем правительства президенту ", — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию про возможную ликвидацию ФАНО.