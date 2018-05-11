Источник сообщил о ликвидации ФАНО и создании Министерства науки

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) ликвидируют, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

По его словам, такое решение уже принято.

Собеседник агентства подтвердил, что Минобрнауки разделят на Министерство образования и Министерство науки. Именно последнему и перейдут функции ФАНО.

Федеральное агентство научных организаций создали в 2013 году в рамках реформы системы государственных академий наук. Тогда к "большой" Академии наук присоединили Академию медицинских наук и Академию сельскохозяйственных наук.

Научные институты передали под управление ФАНО. Руководство РАН неоднократно называло попытки агентства вмешиваться в управление исследованиями одной из главных проблем, возникших в ходе реформы Академии, и предлагало законодательно закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу "двух ключей".

Ученые также критиковали совмещение под эгидой одного ведомства — Минобрнауки — функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. Они предлагали создать отдельный орган по примеру ранее существовавшего Министерства науки и технологии, а в советские времена — Государственного комитета по науке и технике.