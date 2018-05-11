Минфин предложил сократить финансирование космодромов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития космодромов в 2018 году планируется выделить на восемь миллиардов рублей меньше, чем предполагалось изначально, следует из проекта поправок в бюджет на текущий год, опубликованном Минфином России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, на ФЦП "Развитие космодромов на период 2017 — 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" планируется выделить в 2018 году на 8 миллиардов 7 миллионов 160 тысяч рублей меньше. В нынешнем году было предусмотрено выделить на эти цели 29 миллиардов 912,82 миллиона рублей.

В этом же документе говорится о том, что ровно такая же сумма может быть направлена производителю ракет "Протон" Космическому центру имени Хруничева на погашение банковских кредитов и уплаты процентов по ним.