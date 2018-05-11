Минфин предложил сократить финансирование космодромов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития космодромов в 2018 году планируется выделить на восемь миллиардов рублей меньше, чем предполагалось изначально, следует из проекта поправок в бюджет на текущий год, опубликованном Минфином России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В этом же документе говорится о том, что ровно такая же сумма может быть направлена производителю ракет "Протон" Космическому центру имени Хруничева на погашение банковских кредитов и уплаты процентов по ним.