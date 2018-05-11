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В захоронениях на Таманском полуострове археологи обнаружили греческий шлем

11:1611.05.2018
06630
© РИА Новости / Алексей ДружининАрхеологические раскопки на Таманском полуостровеАрхеологические раскопки на Таманском полуострове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученые Института археологии РАН при раскопках захоронений V века до нашей эры на Таманском полуострове впервые обнаружили на Северном Причерноморье греческий бронзовый шлем, какой носили воины во времена классической Греции, именно в них скульпторы изображали Перикла и богиню Афину, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Археологические раскопки на Таманском полуострове. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
На Таманском полуострове обнаружили редкие оборонительные сооружения
"Шлем относится к коринфскому типу, группе "Гермиона" и датируется первой четвертью V века до нашей эры. Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии в кургане у села Ромейковка. В греческих городах Северного Причерноморья подобные шлемы ранее не встречались", — говорит руководитель экспедиции Роман Мимоход, слова которого цитируются в сообщении.

Сочинская экспедиция Института археологии уже третий год проводит раскопки некрополя "Волна-1", который находится в четырех километрах к северу от поселка Волна у подножия горы Зеленская в юго-западной части Таманского полуострова. Это поселение возникло в период позднего бронзового века и было достаточно крупным для своего времени. С VI века до нашей эры до второй четверти IV века до нашей эры, в период колонизации Северного Причерноморья здесь существовал греческий полис. За время работы экспедиции было исследовано более 600 захоронений жителей этого полиса.

Самой интересной находкой оказался шлем коринфского типа, обнаруженный в одном из захоронений. Этот тип шлемов появился в Греции еще в VI веке до нашей эры и активно использовался до второй четверти V века до нашей эры.

Коринфский шлем стал одним из символов Древней Греции классического периода – именно такие шлемы изображены на греческой вазописи, на статуе Афины и воинов-гоплитов с рельефов Парфенона, на голове Перикла.

Первоначально такие шлемы полностью закрывали голову и были похожи на ведро с прорезями для глаз. Шлем полностью защищал голову, но ограничивал обзор по сторонам, поэтому считается, что воины в таких шлемах, как правило, сражались в фаланге и воину не было нужно следить за передвижениями врага сбоку. Позже шлемы стали делать так, чтобы воин имел возможность поднять шлем и сдвинуть назад. Такой возможностью обладали почти все развитые типы шлемов. Верх шлема часто украшали гребнем из конского волоса. Одновременно существовали другие, открытые типы шлемов.

Заведующий Отделом классической археологии ИА РАН Владимир Кузнецов считает, что шлем указывает на социальный статус воина.

"По всей видимости, это воин, погибший в битве и похороненный не в родном городе, а поблизости от места гибели. Именно поэтому могила представляет собой не склеп, а простое погребение. Шлем свидетельствует о его статусе как полноправного гражданина какого-то полиса, вероятнее всего одного из боспорских городов, а также об определенном уровне благосостояния", — сказал Кузнецов.

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