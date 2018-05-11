Запуск первой в истории России миссии к Луне предложили перенести

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские учёные предлагают отложить первую в истории современной России миссию к Луне автоматической межпланетной станции с 2019 на 2021 год.

Такое предложение содержится в решении Совета РАН по космосу, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Рекомендовать госкорпорации "Роскосмос" перенести дату запуска космического аппарата "Луна-25" на период июнь-октябрь 2021 года с учётом сроков разработки прибора "Биус-Л" и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году", — говорится в документе.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров, выступая 14 марта на форуме "Россия — страна возможностей", сообщил, что запуск первой после более чем 40-летнего перерыва российской лунной миссии — аппарата "Луна-25" – планируется в течение двух лет.

Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24". Цель "Луны-25" — изучение химического состава реголита полярных областей Луны, определение наличия и концентрации в нем представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Приборы на борту аппарата также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.