Ученые обнаружили вирус гепатита В в ДНК человека Бронзового века

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ученые Копенгагенского и Кембриджского университетов обнаружили следы вируса гепатита В в костных останках, которым около 4,5 тысячи лет, чьи слова приводит журнал Nature.
"Мы показали, что люди по всей Евразии болеют гепатитом на протяжении тысяч лет", — говорится в исследовании.
Ученые восстановили 12 полных и частичных геномов гепатита В, включая вымершие, и сравнили их с существующими сейчас видами, чтобы увидеть, как вирус изменился за тысячелетия.
Глава исследовательской группы генетик Эске Виллерслев (Eske Willerslev) пояснил, что изучение вымерших видов гепатита и его мутаций может быть полезно, так как в будущем возможно возвращение этих видов.
Ранее считалось, что история вируса гепатита В насчитывает 450 лет. Самые ранние доказательства его существования были найдены в мумифицированных останках итальянского ребенка, умершего в средневековье.