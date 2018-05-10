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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы начали поиски инопланетян на миллионе звезд Млечного Пути

13:4010.05.2018
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© Фото : CSIROАнтенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в АвстралииАнтенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото : CSIRO
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Участники проекта Breakthrough Listen начали поиски сигналов внеземного разума, наблюдая сразу за миллионом звезд, обитающих внутри диска Млечного Пути, сообщает пресс-служба фонда Breakthrough Initiatives.

Антенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото : CSIRO
Ученые из Breakthrough Listen рассказали о поисках сигналов инопланетян
"Теперь у нас есть возможность "просеивать" огромные наборы данных и искать в них следы развитых цивилизаций. Мы надеемся, что мы сможем доказать, что наша планета не является единственным миром Млечного Пути, где есть разумная жизнь", — заявил Дэнни Прайс (Danny Price), руководитель проекта из университета Беркли (США).

В конце июля 2015 года российский миллиардер Юрий Мильнер и покойный британский космолог Стивен Хокинг запустили инициативу Breakthrough Listen, в рамках которой бизнесмен выделит 100 миллионов долларов на поддержку проекта поиска внеземных цивилизаций, который будет построен на базе наработок SETI.

За последние три года ученые и инженеры Breakthrough Listen установили разработанные ими приборы для поисков инопланетной жизни на американский телескоп GBT, его австралийский "кузен" в обсерватории Паркс, а также заручились поддержкой научной команды крупнейшего радиотелескопа мира, FAST, построенного в Китае два года назад.

Год назад участники Breakthrough Listen рассказали о результатах первой попытки найти радиосигналы пришельцев, в рамках которых ученые наблюдали за семью сотнями ближайших к нам звезд. В общей сложности астрономам удалось найти около дюжины "подозрительных" сигналов, однако все они, как считают сами наблюдатели, были порождены природными процессами в недрах звезд или в их непосредственном окружении.

Эта неудача не отпугнула ученых, и сейчас участники проекта начали новую серию наблюдений, масштаб которых на этот раз был расширен на несколько порядков. Очередное обновление телескопа Паркс, проведенное в рамках Breakthrough Listen, позволяет ему одновременно записывать радиосигналы с нескольких миллионов светил, и различать их источники.

Так художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
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Это стало возможным благодаря тому, что теперь эта обсерватория оснащена 13 отдельными приемниками радиосигнала, каждый из которых можно настроить на прием сигнала из разных точек ночного неба и одновременную обработку свыше 100 миллионов радиоканалов.

В общей сложности обсерватория Паркс выделит на эти наблюдения примерно 1500 часов, в результате чего ученые соберут почти 100 петабайт данных, в которых могут скрываться следы существования разумных пришельцев. Лишь небольшая часть этих данных, в силу их огромного объема, будет сохранена после первичной обработки.

Помимо рукавов Галактики, участники Breakthrough Listen будут наблюдать и за звездами в центральной ее части, где, как сегодня считают некоторые астрономы, жизнь не должна существовать из-за частых вспышек сверхновых. Как надеются Прайс и его единомышленники, их эксперименты помогут проверить, так ли это на самом деле или нет.

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