Археологи нашли в Египте гробницу "генералиссимуса" времен Рамзеса II

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Археологи обнаружили в некрополе Саккара ранее неизвестную гробницу египетского "генералиссимуса" по имени Иврия, одного из самых успешных военачальников времен расцвета Древнего Египта, сообщает журнал Luxor Times.

"Эта гробница, по всей видимости, строилась и во времена Сети I, и Рамзеса II. Мы еще не завершили ее раскопки, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам огромное количество артефактов, свидетельствующих о крайне высоком социальном статусе упокоенного в ней человека и его семьи", — заявила Ола эль-Агизи (Ola El-Aguizy) из университета Каира.

Саккара, один из самых древних египетских некрополей, была местом упокоения огромного числа фараонов и их ближайших соратников, начиная с эпохи третьей династии Древнего Царства и заканчивая эрой владычества эллинов. Несмотря на то, что активные раскопки ведутся здесь еще с середины 19 века, многие уголки некрополя остаются нетронутыми до сих пор.

К примеру, в начале текущего столетия ученые нашли в Саккаре гигантский могильник, где было захоронено свыше восьми миллионов мумий собак, кошек и других домашних животных, которых их владельцы, по всей видимости, хотели забрать с собой в путешествие к "полям камыша", в древнеегипетский рай.

© Luxor Times Артефакты, найденные в гробнице генерала Иврия в Саккаре © Luxor Times Артефакты, найденные в гробнице генерала Иврия в Саккаре

Эль-Агизи и ее коллеги проводили раскопки в южной части Саккары, рядом с пирамидой фараона Унаса, где находятся могильники знати времен Нового Царства, когда Египет вышел на пик своего могущества. В последний день работ им удалось найти крайне редкую и очень интересную вещь – почти нетронутую гробницу главнокомандующего войск сразу двух фараонов.

Фрески и барельефы, сохранившиеся в этой усыпальнице, помогли ученым раскрыть историю жизни этого военачальника. Иврий, как повествуют эти надписи, начал свою карьеру при Сети I, родоначальнике 18 династии Древнего Египта, и впоследствии он стал одним из приближенных советников и главнокомандующим войск его сына, Рамзеса II.

© Luxor Times Артефакты, найденные в гробнице генерала Иврия в Саккаре © Luxor Times Артефакты, найденные в гробнице генерала Иврия в Саккаре

Помимо записей о победах на восточных границах Египта, которые армии Рамзеса II одержали благодаря его командованию, на стенах упоминаются еще и два других имени – его сына Юппы и внука Хатиэя. Большие размеры усыпальницы и ее богатое убранство, как считает эль-Агизи, говорят о том, что мумии всех трех сановников были погребены в ней. Как полагают археологи, они могут скрываться в центральной части и в западных коридорах гробницы, которые еще предстоит раскопать.

Что интересно, Иврий родился за пределами "царства двух домов" и мигрировал в Египет уже после рождения. Как надеются ученые, дальнейшие раскопки помогут им заполнить оставшиеся пробелы в его истории и понять, какую роль он играл в расширении границ Нового царства и их обороне от захватчиков, о чем повествует одна из найденных фресок.