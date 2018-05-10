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РИА Наука
РИА Наука

Любовь зла: что влияет на выбор полового партнера

09:0010.05.2018
019114
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / avemario, Depositphotos / olly18, CC BY 2.0 / Ricky Qi Антропологи уверены, критерии привлекательности сформировались еще в доисторические временаАнтропологи уверены, критерии привлекательности сформировались еще в доисторические времена
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / avemario, Depositphotos / olly18, CC BY 2.0 / Ricky Qi
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Идеалы женской и мужской красоты сильно различаются у разных народов. Это касается и фигуры, и черт лица. Тем не менее, утверждают антропологи, некоторые представления о том, что такое красота, универсальны.

Влюбленная пара
© Depositphotos / focuspocusltd
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Женщина решает все

Темный цвет кожи защищает африканцев от опасного ультрафиолета, а пропорции фигуры у коренастых представителей народов Севера помогают сохранять тепло. Эти признаки закрепились в ходе приспособления популяции людей к окружающей среде. С этой точки зрения борода или покатый лоб бесполезны, но могут играть роль в процессе полового отбора. Ученые считают, что в древности европеоидных женщин привлекала растительность на мужском лице, а монголоидных — нет. Поэтому сегодня азиаты самые безбородые.

В целом женщины очень придирчиво выбирают партнера. Согласно исследованиям, они ценят постоянство, трудолюбие и мужественность. Кроме того, образ идеального мужчины по антропологическим характеристикам, как правило, соответствует той расовой или национальной группе, к которой принадлежит женщина.

Мужчины, наоборот, мечтают о девушках, не очень похожих на их соплеменниц. Кроме того, идеальная женщина должна немного напоминать ребенка: вздернутый нос, пухлые губы, светлая пигментация, тонкий овал лица.

Впрочем, встречаются исключения: так, представители племени яли в Папуа — Новой Гвинее предпочитают женщин с более смуглым оттенком кожи. А для мужчин из намибийского племени химба красивая женщина — прежде всего высокая и сильная, ведь такая будет лучше работать.

© РИА Новости / Андрей МаксимовПерейти в фотобанкЖенщины племени химба, живущего в области Кунене, в северной Намибии
© РИА Новости / Андрей Максимов
Перейти в фотобанк
Женщины племени химба, живущего в области Кунене, в северной Намибии

Свои и чужие

Российский антрополог Наталия Халдеева отмечает, что люди выбирают внешне похожих на себя партнеров, потому что в доисторические времена наши предки использовали морфологические признаки лица в качестве сигнальной системы и таким образом отличали "своих" от опасных чужаков. Действительно, согласно сразу нескольким исследованиям, людям одной расы очень сложно понять, какие эмоции выражает лицо представителя другой. Вероятно, это происходит из-за того, что дети — а именно в детстве закладываются представления о красоте — не часто контактируют с представителями других рас.

Детский опыт, который фиксируется на образе родителей, важен при выборе партнера, убежден профессор этологии Кембриджского университета Патрик Бейтсон. Например, дочери пожилых отцов чаще выходят замуж за мужчин значительно старше их, а дети от межрасовых браков создают семьи с партнерами той же расы, к которой принадлежали родители противоположного с ними пола.

CC BY 3.0 / Kationnok / Yali old man & women13Племя яли
CC BY 3.0 / Kationnok / Yali old man & women13
Племя яли

В основе красоты — симметрия

Даже абсолютно разные представления о привлекательности имеют нечто общее — они основаны на симметрии. Ученые утверждают, что всем людям нравятся симметричные лица, к тому же усредненные с точки зрения его пропорций.

Поцелуй. Архивное фото
© Fotolia / frameworks2014
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В ходе эксперимента Джудит Лаглуа и Лори Роггман из университета Юты (США) предлагали испытуемым фотографии мужчин и женщин, частично созданные с помощью компьютерной программы на основе наиболее распространенных черт лица. Эти синтетические образы отличались особой симметричностью, и именно они казались участникам исследования наиболее привлекательными.

Испанские ученые тоже провели эксперимент, показавший, что мужчины предпочитают женщин с внешними данными, максимально приближенными к среднестатистическим, характерным для той местности, где они живут.

Женщины предпочитают заниматься сексом с более "симметричными” мужчинами и получают при этом большее удовлетворение, отмечает в своей книге "Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции" российский антрополог Мария Бутовская.

Некрасивые некрасивы для всех

Другая универсальная для всех людей категория — непривлекательность. Представители разных рас, народов и культур считают некрасивыми одни и те же черты лица, утверждают антропологи из университета Вроцлава (Польша). 

Девушка наносит духи на запястье
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В ходе эксперимента представителям папуасского племени яли и полякам показывали одни и те же фотографии мужчин и женщин. Если взгляд на красоту у папуасов и европейцев сильно отличался, то относительно самых непривлекательных было полное единство. По мнению ученых, неприятные черты лица могут свидетельствовать о плохих генах и слабом здоровье, а значит, с таким партнером не стоит заводить потомство. 

Однако этот вывод в наши дни могут пересмотреть. Согласно недавнему исследованию ученых из университета штата Массачусетс и Лондонской школы экономики и политических наук, несимпатичные люди зарабатывают намного больше своих более привлекательных коллег, легче осваивают профессиональные навыки и успешнее в карьере. А в современных условиях эти качества решающие при выборе полового партнера.

 

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