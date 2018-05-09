Ученые назвали неожиданную опасность низкого веса

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Низкий вес может стать причиной слабоумия, выяснили ученые из Школы медицины Бостонского университета. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.
Специалисты проанализировали Фремингемское исследование сердца, чтобы вычислить новые факторы риска, приводящие к развитию слабоумия. В частности, ученые обратили внимание на демографические данные, а также информацию об образе жизни людей в 1979-1983 годах и выяснили, кому из них поставили диагноз "деменция".
Среди других негативных факторов, способствующих старению мозга, ученые выделили также недостаток сна и вдовство.
Деменция — это приобретенное слабоумие, которое значительно снижает познавательные способности мозга, а также приводит к утрате в той или иной степени ранее усвоенных знаний. В настоящее время не существует эффективного лечения этой болезни.