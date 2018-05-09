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РИА Наука
РИА Наука

Технократия, космос, война: каким фантасты описывали наше время

08:0009.05.2018
(обновлено: 08:11 09.05.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / KrisColeПокорение ВенерыПокорение Венеры
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / KrisCole
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Писатели-фантасты ХХ века нередко помещали своих героев в следующее столетие, подробно рассказывая о технологиях и обществе будущего. Почти все были уверены, что человечество через 100-150 лет уже покорит ближайшее межпланетное пространство. Вышло немного иначе. Каким предстает наше время в самых известных научно-фантастических произведениях — в материале РИА Новости.

Подледный океан на Европе и его обитатели
© Фото : Public domain
Формы жизни. Как могут выглядеть обитатели других планет

В ракете вокруг Солнца

Действие повести Константина Циолковского "Вне Земли", написанной до революции, разворачивается в 2017 году. Француз, англичанин, немец, американец, итальянец и русский, все очень богатые, уединяются в замке в Гималаях, чтобы построить ракету. Русский инженер Иванов предлагает принцип реактивного двигателя и предоставляет расчеты по преодолению силы тяжести. Герои тайно строят корабль в виде гигантского веретена длиной сто метров и отправляются в космос, взяв с собой запас еды и воздуха.

В ходе полета они выходят в скафандрах в открытый космос и строят оранжерею за пределами ракеты, обеспечив себя питанием и кислородом на много лет. Садятся на обратную сторону Луны и путешествуют по ее поверхности. Наш спутник оказывается обитаемым, населенным странными безкорневыми растительными организмами. Облетев несколько раз вокруг Солнца, изучив пространство между Землей и Марсом, исследователи возвращаются домой.

На Земле люди используют дрова и уголь для обогрева. Транспорт — на конной тяге, однако развиты воздухоплавание на дирижаблях и аэропланах.

Земляне способны построить города на околоземной орбите. Ими управляет единое правительство, составленное из представителей всех государств, действует "общечеловеческий" язык. "Войны были невозможны", — сообщает Циолковский.

© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкМакет ракеты, сделанный по чертежам Константина Циолковского
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Макет ракеты, сделанный по чертежам Константина Циолковского

Колонизация Марса

Цикл рассказов "Марсианские хроники" американского писателя Рэя Брэдбери, созданный в конце 1940-х, посвящен заселению Марса.

Овладевшие ядерной энергией люди отправляют экспедицию на Красную планету в 1999 году, но экипаж бесследно исчезает. Последующие миссии также терпят неудачу. Виной тому марсиане, обладающие телепатией, гипнозом и способностью насылать галлюцинации. Однако население планеты гибнет из-за занесенной с Земли ветрянки.

Колонизация Марса начинается с 2002 года. Земляне прибывают на ракетах десятками тысяч, активно преобразуют природу. "За шесть месяцев на голой планете был заложен десяток городков с великим числом трескучих неоновых трубок и желтых электрических лампочек", — пишет Брэдбери.

Однако на Земле в ноябре 2005 года начинается Большая война. Двадцать лет спустя от нее спасается на Марсе только одна американская семья, и колонизация возобновляется. Причину случившегося Брэдбери видит в слишком быстром научном прогрессе и людском увлечении машинами.

© NASA / Clouds AO/SEArchПроект возможной жизни на Марсе
© NASA / Clouds AO/SEArch
Проект возможной жизни на Марсе

Погибшая цивилизация Венеры

Польский писатель Станислав Лем свой первый роман "Астронавты" (1951) посвятил полету на Венеру. Коммунистическое общество землян 2003 года овладело ядерной и термоядерной энергией, управляет климатом, обводняет Сахару и обогревает полярные области.

Снимок Луны и Венеры, сделанный в Паранальской обсерватории в Чили. Архивное фото
© Фото : ESO/Y. Beletsky
В Росатоме создадут новую аппаратуру для изучения Луны и Венеры

"Окончилась тяжелая, напряженная и великая эпоха справедливого преобразования мира. Нужда, экономический хаос и войны не угрожали больше великим замыслам обитателей Земли", — объясняет Лем.

Действует телефонная связь, существуют газеты, радио и телевидение.

Люди мечтают о звездах и строят экспериментальный корабль "Космократор" с ядерным двигателем, основанным на принципах, сформулированных русским физиком Капицей. Топливом для него служит синтетическое вещество коммуний.

Экипажу "Космократора" под руководством командира Петра Арсеньева предстоит отправиться на Венеру. О том, что планета обитаема, известно из расшифровки магнитной записи, найденной в обломках космического корабля, который потерпел крушение на Подкаменной Тунгуске в 1908 году. Расшифровкой записи занимался суперкомпьютер "Электронный мозг" Ленинградского математического института.

В ходе экспедиции на Венеру выясняется, что ее обитатели далеко опередили землян в технологическом развитии. Они изобрели генератор антигравитации и магнитные пушки, с помощью которых собирались завоевать Землю. Однако ядерная война погубила их цивилизацию.

© РИА Новости / С. ЗимнохПерейти в фотобанкРепродукция рисунка "Парашют в атмосфере Венеры" художника Андрея Соколова
© РИА Новости / С. Зимнох
Перейти в фотобанк
Репродукция рисунка "Парашют в атмосфере Венеры" художника Андрея Соколова

Покорение Венеры

Полет на Венеру в центре сюжета романа советских писателей Бориса и Аркадия Стругацких "Страна багровых туч", опубликованного в 1960 году. Действие происходит в 1990-е в Союзе Советских Коммунистических Республик — технократическом, справедливо устроенном обществе, достигшем высокого уровня технического развития.

Земляне посылают несколько экспедиций на Венеру, но неудачно. В очередной полет отправляется корабль "Хиус-2" на фотонных двигателях с абсолютным отражателем частиц. Цель — разведать урановые месторождения и обустроить место для космопорта.

Через два года после покорения Венеры земляне ее колонизируют.

Взрыволет - атомно-импульсная ракета
© NASA
Космический грааль: межпланетный корабль, которому нет альтернативы

Перенаселенная Земля

В эссе "Посещение Всемирной ярмарки в 2014 году", опубликованном в 1964 году, американский фантаст Айзек Азимов дал прогноз развития цивилизации на полвека вперед.

Одна из главных опасностей — перенаселение планеты. Шесть миллиардов человек и продолжительность жизни до 85 лет побудили создать Мировой центр контроля популяции, который занимается контролем рождаемости.

Из-за перенаселенности люди осваивают пустыни и полярные области, строят подземные и подводные города. Сушу же отдали под сельское хозяйство. Перенасыщение автомобильными дорогами приводит к развитию подземного беспилотного транспорта.

Вид на Землю из космоса. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Пять самых громких научных прогнозов Стивена Хокинга

Индустрия гаджетов процветает, чему способствуют дешевые аккумуляторы на радиоизотопах. В умных домах микроклимат регулируется автоматически, как и приготовление еды. Компьютеры миниатюрные, но роботы еще не получили повсеместного распространения.

Действует экспериментальный термоядерный реактор, развита солнечная энергетика, в том числе в космосе. Благодаря спутникам связь общедоступна.
На Луне — колония, пилотируемая миссия на Марс только готовится.

Из-за автоматизации ручного труда у всех много свободного времени, которое непонятно куда девать. "Общество принудительного досуга" — так характеризует Азимов сложившееся социальное устройство. Безделие и скука приводят к тяжелым психологическим и социальным последствиям.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
dejavu_2001
Азимов оказался самым прозорливым.
Ничего мы толком не достигли, только проедаем свою единственную планету в угоду маленькой кучке банкиров.
08:50
09.05.2018
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