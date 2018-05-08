Австралия создала собственное космическое агентство

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правительство Австралии создало национальное космическое агентство.
"Правительство Австралии 8 мая 2018 года объявило о создании в рамках бюджета на 2018-2019 годы Австралийского космического агентства с текущим финансированием в 26 миллионов (австралийских — ред.) долларов (19,4 миллиона долларов США) в течение следующих четырех лет", — сообщается на сайте нового ведомства.
С 2019-2020 годах агентство получит доступ к еще 15 миллионам австралийских долларов (11,2 миллиона долларов США), которые оно сможет использовать для инвестирования в международные космические проекты.
Ведомство приступит к работе с 1 июля 2018 года.