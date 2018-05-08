Роскосмос назначил время старта пилотируемого корабля "Союз МС-09" к МКС

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз на Гагаринский старт космодрома Байконур. Архивное фото

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз на Гагаринский старт космодрома Байконур. Архивное фото

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Роскосмос назначил время старта пилотируемого корабля "Союз МС-09" к Международной космической станции с экипажем миссии МКС56/57, "Союз" стартует 6 июня в 14.12 мск, сообщает корпорация во вторник.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 6 июня 2018 года в 14:12 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", — говорится на сайте госкорпорации.

В основной экипаж корабля вошли российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст и aстронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор. Корабль на орбиту выведет ракета "Союз-ФГ".

При этом на сайте NASA сообщается, что возвращение корабля запланировано 13 декабря 2018 года.

В Центре подготовки космонавтов РИА Новости также рассказали, что запуски следующих кораблей "Союз МС-10" и "Союз МС-11" состоятся соответственно 11 октября и 20 декабря.