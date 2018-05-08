Шахматисты оказались чемпионами по долгожительству, выяснили ученые

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Гроссмейстеры и просто выдающиеся игроки в шахматы в среднем живут не меньше, чем спортсмены-олимпийцы, и на семь-восемь лет дольше, чем остальные люди, не увлекающиеся этой игрой, заявляют ученые, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

"Мы опровергли популярный миф о том, что жизнь шахматиста-гроссмейстера коротка. В реальности они живут заметно дольше, чем остальные люди, – в некоторых случаях на 14 лет дольше нормы. Это особенно ярко проявляется в России, где средняя продолжительность жизни относительно мала", — пишут Филип Кларк (Philip Clarke) из университета Мельбурна (Австралия) и его коллеги.

Шахматные турниры и битвы за звание чемпиона мира, как отмечает Кларк, для спортсменов часто оказываются более напряженными и тяжелыми с физической и психологической точки зрения, чем зимние или летние Олимпиады. Нередко в СМИ появляются заметки о том, что известные шахматисты падали в обморок или даже умирали от перенапряжения во время особенно трудных соревнований.

Подобные новости привлекли внимание Кларка и его коллег, в том числе гроссмейстера и экономиста Дэвида Смердона (David Smerdon) из университета Квинсленда в Брисбане (Австралия). Пытаясь понять, как часто умирают шахматисты и влияют ли такие смерти на их продолжительность жизни, ученые обнаружили, что никто раньше не пытался сравнить длину жизни гроссмейстеров и других спортсменов.

Они заполнили этот пробел, собрав данные по продолжительности жизни и состоянию здоровья примерно 1,2 тысячи еще живущих или уже умерших гроссмейстеров и примерно 15 тысяч медалистов Олимпийских игр.

Этот анализ показал, что выдающиеся шахматисты живут заметно дольше, чем обычные люди, и как минимум не меньше, чем их коллеги-олимпийцы. В среднем игроки, получившие звание гроссмейстера в 30 лет или раньше, живут около 84 лет, что на 10% выше, чем типичная продолжительность жизни в тех странах, где они проживали.

Дольше всего шахматисты жили в США и развитых странах Европы, а самая большая разница в продолжительности жизни зафиксирована в России и странах бывшего социалистического лагеря. Сейчас в России живет самый пожилой гроссмейстер мира – Юрий Авербах. В феврале ему исполнилось 96 лет.

Что интересно, вероятность выживания и гроссмейстеров, и олимпийцев растет по мере повышения возраста – в среднем их шансы прожить еще год в 70-80 лет были в 1,4-1,5 раза выше, чем у их сверстников. Как предполагают ученые, это связано и с социальными, и с биологическими факторами. Как правило, выдающиеся игроки живут в чуть лучших условиях и больше следят за своим здоровьем.

Другим важным фактором, по словам Смердона и Кларка, может быть то, что интенсивные интеллектуальные упражнения заметно снижают вероятность деменции или болезни Альцгеймера, которые считаются одним из главных факторов риска для пожилых людей.

В ближайшее время ученые собираются провести такое же исследование среди шахматистов и спортсменов более низкого уровня, чтобы проверить, связаны ли эти благотворные эффекты с их любимым делом или только с социальным статусом.