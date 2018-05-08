У овдовевших людей в первые полгода риск смерти выше, выяснили ученые

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Овдовевшие люди в течение полугода после потери любимого человека находятся в зоне риска смерти от сердечных заболеваний, выяснили американские исследователи. Результаты наблюдений опубликованы в официальном журнале Международной ассоциации психонейроэндокринологов Psychoneuroendocrinology.

В исследовании приняли участие 65 человек, 32 из которых незадолго до его проведения овдовели. Остальные 33 испытуемых оказались в контрольной группе. В итоге у людей из первой группы был на семь процентов повышен уровень белка фактора некроза опухоли и на пять процентов — уровень интерлейкина-6. Увеличение концентраций этих медиаторов в крови свидетельствует об острой фазе воспаления. Помимо этого, в первой группе также наблюдалась пониженная вариативность сердечного ритма. Все эти факторы, подчеркивают ученые, говорят о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний и впоследствии летального исхода.

"В первые полгода после тяжелой утраты у вдовы или вдовца на 41 процент выше риск смерти. На 53 процента эта цифра связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — отметил старший преподаватель Университета Райса Крис Фагундес.

В научной работе принимали участие специалисты Университета Райса, Университета штата Пенсильвания, Университета Вандербильта, Университета штата Огайо, а также Онкологического центра имени М. Д. Андерсона.