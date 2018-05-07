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Орбита Земли меняется каждые 405 тысяч лет, заявляют геологи

22:0007.05.2018
09020
© Fotolia / Petrovich12Магнитные полюса ЗемлиМагнитные полюса Земли
© Fotolia / Petrovich12
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Гравитационные взаимодействия с Юпитером и Венерой заставляют орбиту Земли сжиматься и вытягиваться каждые 405 тысяч лет уже более 215 миллионов лет, выяснили геологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

Международная космическая станция пролетает мимо Луны во время полнолуния. 30 января 2018 года
© NASA / Bill Ingalls
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"Это ошеломительное открытие – мы подозревали, что этот цикл мог существовать на протяжении примерно 50 миллионов лет, но мы выяснили, что он работает уже как минимум 215 миллионов лет. Теперь мы можем связать и уточнить то время, когда происходили различные изменения климата, массовые вымирания, появились и исчезли динозавры, млекопитающие и другие животные", — заявил Деннис Кент (Dennis Kent) из университета Ратгерс (США).

Сегодня Земля вращается вокруг Солнца по слегка вытянутой орбите, удаленной от светила почти на 150 миллионов километров. Ее перигелий – ближайшая к Солнцу точка – находится примерно на 5 миллионов километров ближе к звезде, чем афелий, самая далекая точка. Благодаря этому зимы в южном полушарии бывают чуть более суровыми, чем на северной половине, а лето – более жарким.

В прошлом, как предполагают ученые, орбита Земли могла быть более вытянутой, что могло резко менять климат планеты, делая его более экстремальным, а также вызывать вымирания и масштабные перестройки экосистем. Подобные изменения, как показывают расчеты геологов и астрофизиков, должны были происходить в результате взаимодействия нашей планеты с Юпитером и прочими газовыми гигантами.

Примерно два десятилетия назад, как отмечает Кент, он заметил, что гравитационные взаимодействия Юпитера, Земли и Венеры должны были особым образом менять орбиту нашей планеты, сжимая или растягивая ее примерно на 1% каждые 405 тысяч лет. Его расчеты показывали, что подобный цикл смены орбит должен быть чрезвычайно стабильным и он должен был существовать как минимум со времен кайнозоя.

Внутреннее строение Земли
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Подобные необычные свойства этого цикла, а также отсутствие других долгосрочных колебаний орбиты, заставили Кента и его коллег искать их возможные следы в породах Земли, в которых часто "отпечатываются" следы магнитного поля планеты, заточенные в кристалликах железосодержащих пород.

Пять лет назад авторы статьи проводили раскопки на территории Аризоны, где залегают породы, сформировавшиеся примерно 215-210 миллионов лет назад, в конце триасового периода. В то время на Земле начали появляться первые предки динозавров, а господствовавшие до этого звероящеры и двуногие "мегакрокодилы" высотой в два метра начали постепенно вымирать.

В этих породах им удалось найти целый пласт отложений вулканического пепла и других магматических пород длиной в полкилометра, в которых сохранились следы сдвигов магнитной оси планеты. Проанализировав их, геологи осознали, что имеют дело с тем же орбитальным циклом длиной в 405 тысяч лет.

Древний прото-крокодил Carnufex carolinensis, первая альфа-рептилия Америки
© Фото : Jorge Gonzales
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Этот цикл, как заявляют Кент и его коллеги, необычным образом влиял на климат планеты в то время. В те времена, когда орбита Земли максимально вытягивалась, уровень осадков на территории будущей Северной Америки заметно повышался, а в эпоху "круглой" орбиты он был заметно меньше. Это, как считают ученые, должно было достаточно сильно влиять на эволюцию жизни и геологии нашей планеты.

Сейчас Земля, как отмечают ученые, находится в "круглой" фазе этого цикла. Его влияние, с другой стороны, на климат планеты в краткосрочном плане будет минимальным, так как текущие выбросы СО2 и более короткие и яркие циклы Миланковича, связанные с "качанием" оси вращения Земли, влияют на температуры гораздо сильнее, и поэтому подобные "сдвиги орбит" не вызывают серьезных опасений.

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