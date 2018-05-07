РФ к 2024 году должна войти в пятерку мировых лидеров в науке, заявил Путин

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия к 2024 году должна будет войти в пятерку мировых лидеров в области приоритетных научных исследований — такую задачу поставил правительству РФ вступивший в понедельник в должность президента РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров при разработке национального проекта в сфере науки требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

К этому же сроку требуется обеспечить привлекательность работы в РФ для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей, а также обеспечить опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

Кроме того, правительству предстоит обеспечить решение следующих задач: создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных установок класса "мегасайенс"; обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки; создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований; создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Также предстоит сформировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающую условия для осуществления молодыми учёными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.