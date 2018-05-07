В Китае археологи обнаружили более 90 гробниц эпохи династии Восточная Хань

ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китайские археологи недавно обнаружили более 90 древних гробниц в провинции Сычуань, ученые считают, что они относятся к эпохе династии Восточная Хань (22-220 год нашей эры), сообщает в понедельник агентство Синьхуа.

Раскопки проводились с июля 2017 года по март 2018 года в уезде Цзиньтан городского округа Чэнду. Исследования в этом районе были инициированы перед тем как в этом районе должны были начаться строительные работы по возведению крупного комплекса зданий.

Археологи обнаружили около 400 предметов, которые используются в погребальных церемониях, а также изделия или фрагменты изделий из фарфора, серебра, железа и глины, среди которых глиняные горшки и посуда, топоры, фигурки людей и животных.

Ученые полагают, что находка позволит лучше изучить быт и развитие общества в тот период.