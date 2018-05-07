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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца

18:0007.05.2018
03233
© T.A.Rector (NRAO/AUI/NSF and NOAO/AURA/NSF) and B.A.Wolpa (NOAO/AURA/NSF)Туманность Abell 39 выглядит сегодня так же, как будет выглядеть Солнечная система после смерти светилаТуманность Abell 39 выглядит сегодня так же, как будет выглядеть Солнечная система после смерти светила
© T.A.Rector (NRAO/AUI/NSF and NOAO/AURA/NSF) and B.A.Wolpa (NOAO/AURA/NSF)
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. После смерти Солнца наша звездная система превратится в гигантский светящийся "пузырь" из пыли и газа, который просуществует в таком виде несколько тысяч лет, а затем исчезнет, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Туманность NGC 7009 в созвездии Водолея
© Фото : ESO/J. Walsh
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"Данные наблюдений показывали, что звезды размером с Солнце могут порождать яркие туманности, теория же говорила, что это невозможно – для этого нужна вдвое большая звезда. Нам удалось показать, что это возможно для звезд солнечной массы, что разрешило спор длиной в 25 лет", — заявил Альберт Зейлстра (Albert Zijlstra) из Манчестерского университета (Великобритания).

Примерно через 4,5-5 миллиардов лет наше Солнце исчерпает запасы водорода, "ядерного горючего", и начнет сжигать гелий, в результате чего его недра разогреются до сверхвысоких температур, а внешние оболочки светила раздуются, поглотив Венеру и Меркурий и превратив Землю в безжизненный раскаленный шар.

В конечном итоге, Солнце избавится от всех внешних слоев газа и превратится в белый карлик – маленькое, но очень горячее светило, которое продолжает светиться за счет остатков тепла, сохранившихся в бывшем ядре. Его свет будет подогревать и подсвечивать окружающие облака газа, превращая их в яркое пятно на ночном небе других миров, и Солнечная система станет так называемой планетной туманностью.

В подобной судьбе светила, как отмечает Зейлстра, сегодня никто не сомневается, однако ученые уже почти три десятка лет спорят о том, как будет выглядеть порожденная им планетарная туманность и будет ли она существовать вообще.

Туманность Ориона
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
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Дело в том, что наблюдения последних лет показывают, что все крупные планетарные туманности имеют примерно одинаковые размеры и светимость, несмотря на то, что они часто находятся в самых разных галактиках или скоплениях звезд, где присутствуют преимущественно большие звезды или, наоборот, только светила карлики. В среднем, типичная планетарная туманность светит в 10 тысяч раз ярче, чем Солнце, и фактически никогда не перешагивает этот предел.

С другой стороны, компьютерные расчеты, проведенные в середине 1990 годов, показывали, что яркость и размеры планетарной туманности очень сильно зависят от того, какой массой обладала их прародительница. По этой причине подобные объекты в группах молодых звезд должны быть ярче и крупнее в несколько раз, чем туманности в старых шаровых скоплениях, что не наблюдается в реальности.

Это несоответствие заставляло многих ученых, в том числе и авторов статьи, ожесточенно спорить о том, как именно рождаются планетарные туманности и почему астрономам не удается найти более яркие объекты. Зейлстра и его коллеги разрешили эти противоречия, создав новую компьютерную модель престарелой звезды, превращающейся в белого карлика и подсвечиваемую им планетарную туманность.

Планетарная туманность PN G283.6+25.3 в созвездии Гидры
© Фото : ESA
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Эти расчеты неожиданным образом показали, что предшественники авторов статьи не учитывали то, как сильно меняется температура ядра звезды по мере сброса ее оболочек – оказалось, что оно нагревается в три раза быстрее и сильнее, чем предполагали астрономы. Благодаря этому даже небольшие звезды, чья масса сопоставима с солнечной, могут порождать яркие планетарные туманности, близкие к максимуму их светимости.

"Нам не только удалось разрешить один из самых старых споров в астрономии, но и узнать, что ожидает Солнце в будущем, после его смерти. Вдобавок, теперь у нас есть методика, которая позволяет нам находить очень пожилые звезды в далеких галактиках и определять их возраст, что раньше было сделать достаточно сложно", — заключает Зейлстра.

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