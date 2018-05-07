В США рассказали, когда упадут два российских спутника-разведчика

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сразу два выработавших свой ресурс российских спутника радиоэлектронной разведки "Целина", как ожидается, сойдут с орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы 11 и 12 мая 2018 года, следует из данных, опубликованных специализированным сайтом Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

Первым станет спутник системы "Целина" ("Космос-1378", или 13271 по классификации NORAD), который распадется в пятницу, 11 мая. На следующий день с орбиты сойдет "Целина-Д" ("Космос-1825", или 17566 по классификации NORAD).

Космический аппарат "Целина" был выведен на орбиту в июне 1982 года с космодрома Плесецк на ракете "Циклон-3", "Целина-Д" — в ноябре 1981 года тоже с Плесецка на "Kосмосе-11K65M".

"Целина" — советская, а позднее и российская космическая система радиотехнической разведки и одноименная серия космических аппаратов. Предназначена для регистрации из космоса излучений наземных радиотехнических средств в широком диапазоне частот электромагнитного спектра, позволяя, таким образом, определять координаты радиоизлучающих объектов, устанавливать их назначение, тип, характеристики и режимы работы.