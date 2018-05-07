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Ученые нашли спрятанный текст на "пустых" свитках с Мертвого моря

12:5907.05.2018
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© Israel Antiquities AuthorityСкриншот интернет-библиотеки двухтысячелетних свитков Мертвого моряСкриншот интернет-библиотеки двухтысячелетних свитков Мертвого моря
© Israel Antiquities Authority
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Предположительно "пустые" свитки Мертвого моря оказались покрыты невидимым текстом, описывающим правила служения в храме и один из псалмов в более древней, неизвестной историкам вариации, сообщает онлайн-издание Live Science.

Свитки Мертвого моря в лаборатории Управления древностей Израиля в Иерусалиме
© AFP 2018 / Gali Tibbon
Большинство свитков Мертвого моря – подделка, считают историки
"Как правило, историки работают с этими свитками, уже обработанными и очищенными от грязи. Те обрывки папируса, с которыми мне повезло работать, никогда не чистили и даже не притрагивались к ним. Когда я увидел первый фрагмент, я заметил на нем едва заметную букву и понял, что в них скрывается что-то интересное", — рассказал Орен Эйблман (Oren Ableman) из Министерства по делам древностей Израиля.

Около 70 лет назад пастухи-бедуины обнаружили в районе Мертвого моря древние свитки, впоследствии ставшие настоящей сенсацией. Ученые их назвали Кумранскими рукописями по имени пещеры, где они были найдены. В их числе оказались тексты ветхозаветных книг, библейские апокрифы, и литература, описывающая жизнь иудейской секты ессеев.

Как показал радиоуглеродный анализ, большая часть текстов были написана более двух тысяч лет назад, в III-I веках до нашей эры, а некоторые другие свитки оказались еще более древними. Сейчас они хранятся в национальном музее страны как величайшее достояние Израиля. Ученые считают, что в горах Мертвого моря остается немало исторических ценностей, и израильские правоохранители регулярно задерживают "черных археологов", изымая у них артефакты.

Эйблман и его коллеги совершили свое открытие, изучая обрывки папирусов и небольшие фрагменты бумаги, найденной в одиннадцатой Кумранской пещере, которые раньше считались абсолютно пустыми и не содержащими в себе никакой информации.

Велосипедист в пустыне Негев в Израиле
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Alon Ron
Древний свиток Мертвого моря рассказал о ритуалах секты иудеев

Как предположил археолог, на самом деле это было не так – текст мог исчезнуть с этих листов в результате разрушения чернил под действием сил природы или небрежного обращения со свитками после их открытия. Он проверил эту идею, просветив часть необработанных обрывков, хранившихся в запасниках музея, при помощи источника инфракрасных лучей.

Практически сразу ему удалось обнаружить множество надписей на "пустых" свитках, и раскрыть несколько любопытных деталей, касающихся знаменитого храмового свитка, самой длинной рукописи из пещеры Кумран, и некоторых других религиозных текстов. 

В частности, ему удалось найти еще один фрагмент храмового свитка, чье существование указало на то, что в пещере хранилось сразу три копии этого документа, а также часть свитка с псалмами времен второго храма, который был записан в несколько иной версии по сравнению с современными вариантами Псалтыря.

Древнегреческие буквы (2 ряд), найденные в папирусе авторами статьи
© Фото : Mocella et al. Nature Communications
Физики нашли способ прочитать папирусы из Помпей при помощи рентгена

Вдобавок, один из папирусов был покрыт текстов на очень древнем диалекте иврита, принадлежность которого ученым еще только предстоит раскрыть. Как отметил Эйблман, еще 19 коробок с сотнями обрывков рукописей пока остаются неизученными.

На этих "пустых" папирусах могут скрываться другие тексты, которые историки сейчас пытаются найти, используя инфракрасные камеры и специальные спектроскопы, созданные в НАСА. Их изучение, по его словам, обогатят наши представления о культуре древнего Израиля, почти полностью уничтоженные в далеком прошлом в ходе постоянных конфликтов в регионе.

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