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РКК "Энергия" вышла из проекта по созданию корабля с солнечным парусом

12:4807.05.2018
06592
© РКК "Энергия" им. С.П. КоролеваЗдание РКК Энергия. Архивное фотоЗдание РКК Энергия. Архивное фото
© РКК "Энергия" им. С.П. Королева
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" продала свою долю акций в компании по разработке космического корабля с солнечным парусом и держателя патентов по освещению поверхности Земли из космоса с помощью специальных пленочных конструкций.

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Консорциум "Космическая регата", который занимается этими проектами, был создан в 1990 году по инициативе РКК "Энергия".

"Акции были проданы физическому лицу", — говорится в годовой финансовой отчетности, опубликованной на сайте предприятия. До конца 2017 года РКК "Энергия" принадлежало 30% акций консорциума.

Генеральный директор "Космической регаты" Алла Ботвинко пояснила РИА Новости, что сейчас эти акции принадлежат Олегу Сапрыкину – главному конструктору "Космической регаты" и члену совета директоров РКК "Энергия".

Еще 30% акций консорциума принадлежит "Газпром космические системы", 20% – томскому предприятию "Полюс", 15% – головному научному институту Роскосмоса ЦНИИмаш, 5% акций — у Долгопрудненского конструкторского бюро.

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© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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В собственности консорциума находится три патента на крупногабаритные разворачиваемые отражающие конструкции. Основным направлением его деятельности является разработка и испытания новых космических технологий и новых космических аппаратов: крупногабаритных пленочных отражателей солнечного излучения, систем космического энергоснабжения, солнечных парусных кораблей.

"У нас уникальные проекты. Сейчас мы занимаемся солнечным парусным космическим кораблем, крупногабаритными конструкциями – концентраторами. Мы размышляем над тем, чтобы акции выкупить (у других владельцев) и компанию переформатировать с тем, чтобы она была более привлекательная для инвесторов", — рассказала Алла Ботвинко.

По ее словам, например, велись переговоры с ЦНИИмаш о покупке принадлежащих им акций, но из-за высокой запрошенной стоимости консультации были приостановлены.

Космонавт. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Консорциумом "Космическая регата" при поддержке других предприятий российской ракетно-космической отрасли в 1993 году был реализован космический эксперимент "Знамя-2". В ходе эксперимента с использованием грузового корабля "Прогресс М-15" впервые в истории в космосе был развернут солнечный парус диаметром 20 метров. Пленка использовалась для освещения ночной стороны Земли отраженным солнечным светом.

Как говорится на сайте консорциума, "световое пятно, отраженное рефлектором, размером около 5 километров скользило по Земле со скоростью около 8 км/сек от районов южной Франции через Чехословакию, Германию, Польшу и растворилось в лучах восходящего солнца над Белоруссией".

"В то утро погода не благоприятствовала эксперименту, Европа оказалась покрытой почти сплошной облачностью", — отмечается на сайте.

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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos, NASA
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Второй эксперимент "Знамя-2,5" в 1999 году завершился неудачно. Полотно на грузовом корабле "Прогресс М-40" зацепилось за антенну и не раскрылось. К 2008 году консорциум разработал третий этап эксперимента для проведения на Международной космической станции, но он так и не состоялся.

Сейчас "Космическая регата" занимается разработкой солнечного парусного корабля, предназначенного для полетов в пределах Солнечной системы под давлением солнечного света без затрат топлива. Параллельно прорабатывается идея освещения поверхности Земли с помощью отраженного от "космических зеркал" диаметром 200 метров солнечного света.

"Предварительные оценки, основанные на сокращении расходов по освещению больших городов, показывают, что вводимая в эксплуатацию система космического освещения может окупиться в течение 3-5 лет", — говорится на сайте проекта.

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