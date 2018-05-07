Сибирские ученые разрабатывают материал для имплантатов нового поколения

НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Ученые томского Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) с коллегами из других институтов разрабатывают биоинертные сплавы нового поколения с упругостью человеческой кости для производства медицинских имплантатов, сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской области.

В сообщении поясняется, что сегодня самый распространенный материал для имплантатов — технически чистый титан, модуль упругости которого составляет около 120 гигапаскалей; у керамики — 200 гигапаскалей. Это значительно больше, чем у костной ткани человека, а, следовательно, при установке такого имплантата большая часть нагрузки перераспределяется на него, что ведет к деградации других костей.

"Мы занимаемся сплавами системы титан-ниобий, которые при определенном содержании второго компонента (ниобия) имеют модуль упругости порядка 55 гигапаскалей, что сопоставимо с костной тканью. На выходе должен получиться новый биосовместимый материал с высокими механическими характеристиками, пригодный для изготовления любых имплантатов", — приводятся в сообщении слова специалиста лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ Ивана Глухова.

Специалисты отмечают, что задачу получения сплава с нужными свойствами осложняет большая разница температур плавления титана и ниобия, поэтому для получения сплавов этих металлов предложен метод плавки релятивистским пучком электронов вне вакуума.

Материалы для исследований производятся совместно с коллегами из Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН), Новосибирского государственного техуниверситета, а также с помощью партнеров в Китае. Затем механические свойства полученного материала улучшаются в Томске.

"Для получения сплава мы используем различные методы порошковой металлургии: электродуговую плавку и плавку высокоэнергетическим электронным пучком, подбирая оптимальные режимы, а затем улучшаем механические свойства полученных сплавов, используя интенсивную пластическую деформацию", — пояснил Глухов.

Работа над проектом распланирована на два года. За это время будет разработана технологическая цепочка производства сплава, а затем ученые передадут материал для тестирования на биосовместимость.