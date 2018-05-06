КАИР, 6 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Итальянские ученые, проводившие третье по счету исследование гробницы знаменитого фараона Тутанхамона в окрестностях Луксора, не обнаружили никаких свидетельств существования потайных комнат, прилегающих к усыпальнице древнего правителя, сообщило в воскресенье министерство по делам древностей Египта.

"Результаты высокоточного геофизического исследования подтверждают, что никаких скрытых внутренних или прилегающих к гробнице Тутанхамона помещений не существует", — говорится в распространенном заявлении.

Более того, не удалось обнаружить каких-либо признаков наличия потайных ходов, лестниц или дверных проемов.

Решение о проведении третьего дополнительного исследования было принято на международной научной конференции в Каире в 2016 году. Это окончательное исследование, которое должно положить конец спорам о возможном нахождении в стенах гробницы скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити. Теорию о спрятанной гробнице Нефертити выдвинул британский археолог Николас Ривз.

Согласно теории Ривза, в одной из стен гробницы фараона Тутанхамона может быть скрыт вход в гробницу знаменитой древнеегипетской царицы Нефертити, чью усыпальницу до сих пор не нашли. Он предполагал, что вход мог быть искусно замаскирован штукатуркой с фресками в одной из стен гробницы молодого фараона, которого считают ее приемным сыном. Такое заключение британский ученый сделал после детального изучения трехмерных лазерных сканированных снимков гробницы, а также ее планировки.

По словам Ривза, он, изучая трехмерную копию гробницы и задаваясь вопросом, почему гробница Тутанхамона значительно меньше усыпальниц других древнеегипетских царей, по целому ряду фактов пришел к заключению, что эта гробница изначально предназначалась для царицы, а не для царя. Использовать ее для погребения фараона пришлось из-за скоропостижной кончины Тутанхамона и отсутствия другого подходящего места под усыпальницу. Ученый предложил проверить свою теорию с помощью радара, который позволяет легко обнаружить возможные пустоты за стенами усыпальницы.

Это предложение британца было принято тогдашним министром по делам памятников древности Египта Мамдухом ад-Дамати. Исследования были проведены, и министерство по делам древностей Египта сообщило, что за одной из стен гробницы могут находиться два помещения. Кроме того, исследование показало присутствие за стеной предметов органического происхождения, возможно, костей или дерева, а также других — из металла. Ривз предложил продолжить исследование и сделать в стене гробницы отверстие, чтобы доказать результаты, полученные с помощью радара. Однако проводить какие-либо исследования, способные нанести ущерб этому бесценному памятнику, отказался нынешний министр Халед аль-Аннани. Было решено провести третье дополнительное исследование с помощью радара.

Почти нетронутую грабителями гробницу Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии всех времен. Королева Нефертити, которую считают приемной матерью Тутанхамона и женой фараона Эхнатона, являлась одной из самых влиятельных и красивых женщин своего времени. Ученые до сих пор так и не смогли разгадать загадку места упокоения царицы.