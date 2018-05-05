Космический грузовик Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции (МКС) благополучно приводнился в Тихом океане, сообщила компания SpaceX.

Аппарат упал в воду у побережья Калифорнии в 22.03 мск.

Грузовой корабль, принадлежащий компании SpaceX, прибыл на орбитальную станцию в начале апреля, доставив провиант, предметы первой необходимости, материалы и оборудование для научной работы. Грузовик является в настоящее время единственным космическим кораблем, способным доставлять грузы со станции на Землю.

Dragon привез с орбиты около 2 тонн образцов научных экспериментов и исследований. В их числе образцы, которые должны быть доставлены в научную лабораторию в течение 48 часов после возвращения на Землю.