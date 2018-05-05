РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Дожили! Пять древнейших существ планеты

08:0005.05.2018
112641
© Иллюстрация РИА Новости . Sid Mosdell / Алина ПолянинаГаттерия – древняя ящерица, сохранившаяся со времен динозавров и обитающая на островах Новой ЗеландииГаттерия – древняя ящерица, сохранившаяся со времен динозавров и обитающая на островах Новой Зеландии
© Иллюстрация РИА Новости . Sid Mosdell / Алина Полянина
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Иногда ученым удается обнаружить животных, которые давно считались вымершими. Это каждый раз производит сенсацию в научном мире. До сих пор не вполне понятно, что позволяет некоторым видам существовать на Земле сотни миллионов лет, практически не меняясь. РИА Новости рассказывает о "живых ископаемых" — самых древних обитателях планеты.

Тараканосверчок — гладиатор из янтаря

Янтарь с останками древних насекомых из коллекции Калининградского музея янтаря
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Окаменевшие насекомые – инклюзы в янтаре
В кусочках балтийского янтаря биологи находили необычных четырехсантиметровых насекомых, похожих одновременно на богомола, палочника и кузнечика. Считалось, что этот вид вымер 45 миллионов лет назад. Однако в 2002 году экспедиция немецких и датских ученых увидела в горах Намибии его живых представителей.

После расшифровки митохондриальной ДНК выяснилось, что "ожившие ископаемые" принадлежат к отряду тараканосверчков. Для них создали специальный подотряд Mantophasmatodea, сегодня известны 16 его видов. Все обитают в Африке.

Мантофазматиды ведут "хищный" образ жизни, охотятся преимущественно ночью. Выбрав жертву, подкрадываются, хватают крючками на передних ногах и умерщвляют ротовым аппаратом. За такие манеры их прозвали гладиаторами.

Все остальное время насекомые малоподвижны, прячутся в щелях скальных пород. Видимо, поэтому их так долго не замечали.

CC BY 3.0 / P.E. Bragg / Mantophasma zephyra Zompro et al., 2002Считалось, что мантофазматиды вымерли 45 миллионов лет назад
CC BY 3.0 / P.E. Bragg / Mantophasma zephyra Zompro et al., 2002
Считалось, что мантофазматиды вымерли 45 миллионов лет назад

Латимерия — прапрабабушка земноводных

Ученые были уверены, что эта кистеперая рыба отряда целакантообразных вымерла 65 миллионов лет назад. Но в 1938 году ее выловили у берегов Южной Африки. Через шестьдесят лет в водах Индонезии поймали еще одного представителя этого отряда.

Череп, бедренная кость и репродукция тиктаалика в университете Чикаго. Фотография авторов статьи.
© Фото : University of Chicago, Kevin Jiang
Ученые: рыбы могли "отрастить" ноги еще до выхода на сушу
Расшифровка генома показала, что африканские и индонезийские латимерии принадлежат к разным видам — Latimeria chalumnae и Latimeria menadoensis, хотя они очень похожи.

Как и у древних кистеперых рыб, у латимерий не сплошной череп, а специфическая мозговая коробка из двух частей, соединенных внутренним суставом. Вместо позвоночника или хорды — эластичная трубка диаметром около четырех сантиметров, заполненная жидкостью под избыточным давлением. Плавники, кроме переднего спинного и хвостового, напоминают лапы пресмыкающихся: это хорошо развитые мясистые лопасти, покрытые чешуей. Предполагают, что эти существа первыми из позвоночных выбрались на сушу и от них произошли земноводные.

По мнению ученых, целакантообразные не изменились за четыреста миллионов лет и дожили до наших дней, потому что заняли глубины порядка трехсот метров, где у них нет врагов.

Сегодня осталось всего триста-четыреста особей. С 2013 года состояние популяции оценивают как критическое.

CC BY 2.0 / Daniel Jolivet / CoelacantheЛатимерия в музее естественной истории в Нанте
CC BY 2.0 / Daniel Jolivet / Coelacanthe
Латимерия в музее естественной истории в Нанте

Пурпурная лягушка — крот среди амфибий

Пурпурная лягушка (Nasikabatrachus-Sahyadrensis), ископаемые остатки которой находят в отложениях возрастом 130 миллионов лет, населяла некогда суперконтинент Гондвану и пережила не только его раскол, но и несколько глобальных вымираний.

В 2003 году ее обнаружили в горах Западные Гаты (Индия). Современный ареал пурпурной лягушки не превышает четырнадцати квадратных километров.

Эта древняя амфибия большую часть времени проводит под землей. На поверхность выходит на пару недель в год для спаривания. Питается термитами, которых находит по запаху и достает из нор длинным рифленым языком.

Из-за большого круглого тела и непропорционально маленькой головы пурпурная лягушка кажется неуклюжей. Но это впечатление обманчиво. Она роет нору за пять минут, используя задние лапы как лопаты и закидывая землю за спину.

Пурпурная лягушка занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся в опасности. Ему угрожает активная вырубка лесов под плантации кардамона, имбиря и кофе.

CC BY-SA 3.0 / Karthickbala / Nasikabatrachus sahyadrensis, unique représentant de la famille des NasikabatrachidaeВнешность пурпурной лягушки практически не изменилась за последние 130 миллионов лет
CC BY-SA 3.0 / Karthickbala / Nasikabatrachus sahyadrensis, unique représentant de la famille des Nasikabatrachidae
Внешность пурпурной лягушки практически не изменилась за последние 130 миллионов лет

Плащеносная акула — глубоководный хищник

Кости плащеносной акулы (Chlamydoselachus anguineus) содержатся в отложениях раннего мелового периода возрастом 145 миллионов лет           . Современный представитель этого вида, впервые обнаруженный еще в XIX веке, и поныне обитает в Атлантическом океане.

Плащеносная акула больше похожа на угря или морскую змею. Век у нее нет, а позвоночник не разделяется на позвонки. В пасти торчат триста иглообразных зубов, расположенных в нехарактерной для акул последовательности — спереди мелкие, сзади крупные. Такие челюсти предназначены для удержания добычи, а не разжевывания пищи. Во время охоты плащеносная акула захватывает добычу, а потом глотает ее целиком.

Обитает на глубине 400–1500 метров, в придонных слоях, всплывает редко. Особенности поведения и размножения плащеносных хищников мало изучены — живыми в руки человека они попадают нечасто. В 2007 году японский рыбак увидел больную и ослабевшую акулу на поверхности воды. Привез ее в морской парк Авасима в городе Сидзуока, но она там и дня не протянула.

CC BY 3.0 / Citron / Chlamydoselachus anguineus at Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée (Paris)Плащеносная акула - ровесница динозавров
CC BY 3.0 / Citron / Chlamydoselachus anguineus at Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée (Paris)
Плащеносная акула - ровесница динозавров

Гаттерия — древнейшая рептилия

Мезозойский микрораптор гуи был покрыт перьями и умел планировать
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / mic1805
Маленькие, беззубые, мозговитые. Почему птицы пережили динозавров
Похожая на крупную ящерицу гаттерия (Sphenodon punctatus) обитает на нескольких островах Новой Зеландии. Это единственный представитель большой группы пресмыкающихся, в прошлые геологические периоды населявших Евразию, Африку и Северную Америку. Все ее ближайшие родственники вымерли в раннем юрском периоде, гаттерия же за двести миллионов лет совсем не изменилась.

Ее скелет, в первую очередь череп, отличается от скелета современных пресмыкающихся. Кроме того, у гаттерии на темени расположен третий глаз. Он не видит, лишь реагирует на изменение освещения и температуры. Назначение этого зрительного органа неизвестно.

Гаттерии часто селятся в норы к гнездящимся буревестникам, чтобы отдыхать днем, когда хозяева заняты поиском пищи. С наступлением темноты птицы возвращаются в гнезда, а ящерицы, наоборот, выходят на охоту за насекомыми.

© public domainДвести миллионов лет назад гаттерия населяла почти все материки
© public domain
Двести миллионов лет назад гаттерия населяла почти все материки
Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
RUKAPOMOHI
А сохранение осталось только на уровне занесения в "Красную книгу". На большее - денег нет.
08:11
05.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена