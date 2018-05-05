Дожили! Пять древнейших существ планеты

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Иногда ученым удается обнаружить животных, которые давно считались вымершими. Это каждый раз производит сенсацию в научном мире. До сих пор не вполне понятно, что позволяет некоторым видам существовать на Земле сотни миллионов лет, практически не меняясь. РИА Новости рассказывает о "живых ископаемых" — самых древних обитателях планеты.
Тараканосверчок — гладиатор из янтаря
После расшифровки митохондриальной ДНК выяснилось, что "ожившие ископаемые" принадлежат к отряду тараканосверчков. Для них создали специальный подотряд Mantophasmatodea, сегодня известны 16 его видов. Все обитают в Африке.
Мантофазматиды ведут "хищный" образ жизни, охотятся преимущественно ночью. Выбрав жертву, подкрадываются, хватают крючками на передних ногах и умерщвляют ротовым аппаратом. За такие манеры их прозвали гладиаторами.
Все остальное время насекомые малоподвижны, прячутся в щелях скальных пород. Видимо, поэтому их так долго не замечали.
Латимерия — прапрабабушка земноводных
Ученые были уверены, что эта кистеперая рыба отряда целакантообразных вымерла 65 миллионов лет назад. Но в 1938 году ее выловили у берегов Южной Африки. Через шестьдесят лет в водах Индонезии поймали еще одного представителя этого отряда.
Как и у древних кистеперых рыб, у латимерий не сплошной череп, а специфическая мозговая коробка из двух частей, соединенных внутренним суставом. Вместо позвоночника или хорды — эластичная трубка диаметром около четырех сантиметров, заполненная жидкостью под избыточным давлением. Плавники, кроме переднего спинного и хвостового, напоминают лапы пресмыкающихся: это хорошо развитые мясистые лопасти, покрытые чешуей. Предполагают, что эти существа первыми из позвоночных выбрались на сушу и от них произошли земноводные.
По мнению ученых, целакантообразные не изменились за четыреста миллионов лет и дожили до наших дней, потому что заняли глубины порядка трехсот метров, где у них нет врагов.
Сегодня осталось всего триста-четыреста особей. С 2013 года состояние популяции оценивают как критическое.
Пурпурная лягушка — крот среди амфибий
Пурпурная лягушка (Nasikabatrachus-Sahyadrensis), ископаемые остатки которой находят в отложениях возрастом 130 миллионов лет, населяла некогда суперконтинент Гондвану и пережила не только его раскол, но и несколько глобальных вымираний.
В 2003 году ее обнаружили в горах Западные Гаты (Индия). Современный ареал пурпурной лягушки не превышает четырнадцати квадратных километров.
Эта древняя амфибия большую часть времени проводит под землей. На поверхность выходит на пару недель в год для спаривания. Питается термитами, которых находит по запаху и достает из нор длинным рифленым языком.
Из-за большого круглого тела и непропорционально маленькой головы пурпурная лягушка кажется неуклюжей. Но это впечатление обманчиво. Она роет нору за пять минут, используя задние лапы как лопаты и закидывая землю за спину.
Пурпурная лягушка занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся в опасности. Ему угрожает активная вырубка лесов под плантации кардамона, имбиря и кофе.
Плащеносная акула — глубоководный хищник
Кости плащеносной акулы (Chlamydoselachus anguineus) содержатся в отложениях раннего мелового периода возрастом 145 миллионов лет . Современный представитель этого вида, впервые обнаруженный еще в XIX веке, и поныне обитает в Атлантическом океане.
Плащеносная акула больше похожа на угря или морскую змею. Век у нее нет, а позвоночник не разделяется на позвонки. В пасти торчат триста иглообразных зубов, расположенных в нехарактерной для акул последовательности — спереди мелкие, сзади крупные. Такие челюсти предназначены для удержания добычи, а не разжевывания пищи. Во время охоты плащеносная акула захватывает добычу, а потом глотает ее целиком.
Обитает на глубине 400–1500 метров, в придонных слоях, всплывает редко. Особенности поведения и размножения плащеносных хищников мало изучены — живыми в руки человека они попадают нечасто. В 2007 году японский рыбак увидел больную и ослабевшую акулу на поверхности воды. Привез ее в морской парк Авасима в городе Сидзуока, но она там и дня не протянула.
Гаттерия — древнейшая рептилия
Ее скелет, в первую очередь череп, отличается от скелета современных пресмыкающихся. Кроме того, у гаттерии на темени расположен третий глаз. Он не видит, лишь реагирует на изменение освещения и температуры. Назначение этого зрительного органа неизвестно.
Гаттерии часто селятся в норы к гнездящимся буревестникам, чтобы отдыхать днем, когда хозяева заняты поиском пищи. С наступлением темноты птицы возвращаются в гнезда, а ящерицы, наоборот, выходят на охоту за насекомыми.