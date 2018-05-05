Дожили! Пять древнейших существ планеты

Гаттерия – древняя ящерица, сохранившаяся со времен динозавров и обитающая на островах Новой Зеландии

Гаттерия – древняя ящерица, сохранившаяся со времен динозавров и обитающая на островах Новой Зеландии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Иногда ученым удается обнаружить животных, которые давно считались вымершими. Это каждый раз производит сенсацию в научном мире. До сих пор не вполне понятно, что позволяет некоторым видам существовать на Земле сотни миллионов лет, практически не меняясь. РИА Новости рассказывает о "живых ископаемых" — самых древних обитателях планеты.

Тараканосверчок — гладиатор из янтаря

В кусочках балтийского янтаря биологи находили необычных четырехсантиметровых насекомых, похожих одновременно на богомола, палочника и кузнечика. Считалось, что этот вид вымер 45 миллионов лет назад. Однако в 2002 году экспедиция немецких и датских ученых увидела в горах Намибии его живых представителей.

После расшифровки митохондриальной ДНК выяснилось, что "ожившие ископаемые" принадлежат к отряду тараканосверчков. Для них создали специальный подотряд Mantophasmatodea, сегодня известны 16 его видов. Все обитают в Африке.

Мантофазматиды ведут "хищный" образ жизни, охотятся преимущественно ночью. Выбрав жертву, подкрадываются, хватают крючками на передних ногах и умерщвляют ротовым аппаратом. За такие манеры их прозвали гладиаторами.

Все остальное время насекомые малоподвижны, прячутся в щелях скальных пород. Видимо, поэтому их так долго не замечали.

Латимерия — прапрабабушка земноводных

Ученые были уверены, что эта кистеперая рыба отряда целакантообразных вымерла 65 миллионов лет назад. Но в 1938 году ее выловили у берегов Южной Африки. Через шестьдесят лет в водах Индонезии поймали еще одного представителя этого отряда.

Расшифровка генома показала, что африканские и индонезийские латимерии принадлежат к разным видам — Latimeria chalumnae и Latimeria menadoensis, хотя они очень похожи.

Как и у древних кистеперых рыб, у латимерий не сплошной череп, а специфическая мозговая коробка из двух частей, соединенных внутренним суставом. Вместо позвоночника или хорды — эластичная трубка диаметром около четырех сантиметров, заполненная жидкостью под избыточным давлением. Плавники, кроме переднего спинного и хвостового, напоминают лапы пресмыкающихся: это хорошо развитые мясистые лопасти, покрытые чешуей. Предполагают, что эти существа первыми из позвоночных выбрались на сушу и от них произошли земноводные.

По мнению ученых, целакантообразные не изменились за четыреста миллионов лет и дожили до наших дней, потому что заняли глубины порядка трехсот метров, где у них нет врагов.

Сегодня осталось всего триста-четыреста особей. С 2013 года состояние популяции оценивают как критическое.

Пурпурная лягушка — крот среди амфибий

Пурпурная лягушка (Nasikabatrachus-Sahyadrensis), ископаемые остатки которой находят в отложениях возрастом 130 миллионов лет, населяла некогда суперконтинент Гондвану и пережила не только его раскол, но и несколько глобальных вымираний.

В 2003 году ее обнаружили в горах Западные Гаты (Индия). Современный ареал пурпурной лягушки не превышает четырнадцати квадратных километров.

Эта древняя амфибия большую часть времени проводит под землей. На поверхность выходит на пару недель в год для спаривания. Питается термитами, которых находит по запаху и достает из нор длинным рифленым языком.

Из-за большого круглого тела и непропорционально маленькой головы пурпурная лягушка кажется неуклюжей. Но это впечатление обманчиво. Она роет нору за пять минут, используя задние лапы как лопаты и закидывая землю за спину.

Пурпурная лягушка занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся в опасности. Ему угрожает активная вырубка лесов под плантации кардамона, имбиря и кофе.

Плащеносная акула — глубоководный хищник

Кости плащеносной акулы (Chlamydoselachus anguineus) содержатся в отложениях раннего мелового периода возрастом 145 миллионов лет . Современный представитель этого вида, впервые обнаруженный еще в XIX веке, и поныне обитает в Атлантическом океане.

Плащеносная акула больше похожа на угря или морскую змею. Век у нее нет, а позвоночник не разделяется на позвонки. В пасти торчат триста иглообразных зубов, расположенных в нехарактерной для акул последовательности — спереди мелкие, сзади крупные. Такие челюсти предназначены для удержания добычи, а не разжевывания пищи. Во время охоты плащеносная акула захватывает добычу, а потом глотает ее целиком.

Обитает на глубине 400–1500 метров, в придонных слоях, всплывает редко. Особенности поведения и размножения плащеносных хищников мало изучены — живыми в руки человека они попадают нечасто. В 2007 году японский рыбак увидел больную и ослабевшую акулу на поверхности воды. Привез ее в морской парк Авасима в городе Сидзуока, но она там и дня не протянула.

Гаттерия — древнейшая рептилия

Похожая на крупную ящерицу гаттерия (Sphenodon punctatus) обитает на нескольких островах Новой Зеландии. Это единственный представитель большой группы пресмыкающихся, в прошлые геологические периоды населявших Евразию, Африку и Северную Америку. Все ее ближайшие родственники вымерли в раннем юрском периоде, гаттерия же за двести миллионов лет совсем не изменилась.

Ее скелет, в первую очередь череп, отличается от скелета современных пресмыкающихся. Кроме того, у гаттерии на темени расположен третий глаз. Он не видит, лишь реагирует на изменение освещения и температуры. Назначение этого зрительного органа неизвестно.

Гаттерии часто селятся в норы к гнездящимся буревестникам, чтобы отдыхать днем, когда хозяева заняты поиском пищи. С наступлением темноты птицы возвращаются в гнезда, а ящерицы, наоборот, выходят на охоту за насекомыми.