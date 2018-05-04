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РИА Наука
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Медик и историк раскрыли тайну смерти Саладина

19:0204.05.2018
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CC BY 2.0 / Grham van der Wielen / Памятник Салах ад-Дину в ДамаскеПамятник Саладину в ДамаскеПамятник Саладину в Дамаске
CC BY 2.0 / Grham van der Wielen / Памятник Салах ад-Дину в Дамаске
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Знаменитый султан Саладин, отразивший третий Крестовый поход и подружившийся с грозным Ричардом Львиное Сердце, умер в 1193 году от затяжной тифозной инфекции. Об этом рассказали врач и историк, выступавшие на Конференции по исторической клиникопатологии в Балтиморе.

Статуя апостола Петра в Ватикане
© Фото : NYIT
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"Все известные нам записи о последних днях жизни Саладина и прочие исторические свидетельства указывают на то, что султан умер от бактериальной инфекции, предположительно, возвратного тифа. Сегодня, конечно, это не было бы проблемой для придворных медиков, однако в 12 веке антибиотиков просто не существовало", — заявил Стивен Глюкмэн (Stephen Gluckman) из университета Пенсильвании (США).

В последние годы ученые начинают раскрывать самые неожиданные тайны истории, изучая то, как различные знаменитые исторические фигуры изображались их современниками в виде скульптур, картин и других памятников искусства, или описывались в хрониках.

К примеру, статуя апостола Петра рассказала медикам, что католический жест благословения двумя пальцами возник из-за того, что первосвященник страдал от повреждения локтевого нерва, а портрет Микеланджело раскрыл тайну того, как художнику удавалось творить, несмотря на прогрессирующий артроз кистей рук. Кристина, девушка-символ Америки с картины Эндрю Уайета, оказалась жертвой редчайшей болезни, синдрома Шарко-Мари-Тута.

Глюкмэн и его коллега Томас Эсбридж (Thomas Asbridge), историк из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания), раскрыли одну из самых интересных исторических загадок – тайну того, как умер знаменитый Саладин, легендарный основатель халифата Айюбидов и первый султан курдского происхождения.

Сатурн, пожирающий своего сына – продукт загадочной болезни Франциско Гойи
© Public Domain
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Его "карьера" началась в Сирии, в Дамаске, где он стал доверенным лицом Нур ад-Дина, правителя из династии Зангидов. Подчиняясь его приказам, Саладин и его дядя Асад завоевали Египет, установив там марионеточный режим халифа из династии Фатимидов. Через некоторое время Саладин объявил себя султаном и присоединил к Египту большую часть владений Нур ад-Дина, неожиданно умершего в 1174 году перед походом на мятежного курда.

Смерть настигла Саладина значительно позже, почти через 20 лет – в марте 1193 года султан, вынудивший Ричарда Львиное Сердце, Филиппа Августа и прочих крестоносцев отступить, тяжело заболел и умер примерно через две недели после начала болезни. Эсбридж собрал все известные исторические хроники, повествующие о последних днях жизни правителя и его болезнях, и попросил Глюкмэна проанализировать их.

Как отмечает ученый, ему не удалось найти следов того, что султан страдал от врожденных болезней, тяжелых инфекций или каких-то других серьезных проблем со здоровьем до декабря 1185 года, за семь лет до его смерти.

Картина Мир Кристины американского художника Эндрю Уайета 1948 года
© Фото : Andrew Wyeth
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В то время, когда Саладин осадил Мосул, он заразился какой-то лихорадкой, которая продолжалась более двух месяцев и, как писали придворные летописцы, серьезно угрожала здоровью правителя правоверных. Как сегодня предполагают историки, она сопровождалась мощной горячкой, хотя никаких других описаний этой болезни пока не было найдено.

Затем Саладину полегчало, однако в последующие годы он пережил несколько эпизодов "горячки и колик", которые серьезно ослабляли его здоровье и возвращали в постель с поля боля. Последний такой приступ начался в марте 1193 года, и через 12 дней тяжелой болезни, сопровождавшейся обильным потовыделением и крайним истощением, султан скончался.

Подобные симптомы, как заметил Глюкмэн, характерны для так называемого возвратного тифа – хронической формы этой болезни, возбудителем которой служит бактерия Borellia recurrentis. Сегодня эта инфекция периодически поражает жителей развивающихся стран Африки и Азии, и примерно 60-80% ее жертв погибает, если им не оказывается помощь. По всей видимости, именно такая судьба постигла Саладина, в пользу чего говорит и то, что в то время на Ближнем Востоке, если верить хроникам, началась очередная эпидемия тифа.

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