МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Женщины, поедающие много фастфуда и другой жирной пищи, примерно в два раза чаще становятся бесплодными, чем остальные представительницы слабого пола, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Human Reproduction.

"Наши предыдущие исследования показывают, что бесплодие может развиваться по той причине, что вещества, содержащиеся в фастфуде, способы проникать в яйцеклетки и менять их работу. Вдобавок, жиры, сахара и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов", — заявила Клэр Робертс (Claire Roberts), медик из университета Аделаиды (Австралия).

По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая часть бесплодных мужчин и женщин теряет фертильность в возрасте 40-55 лет.

Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.

В последние годы частота развития бесплодия в экономически развитых странах Запада и Азии заметно выросла, что ученые связывают с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии и изменениями в образе жизни.

Робертс и ее коллеги выяснили, что текущая "эпидемия бесплодия" может быть связана и с другим современным феноменом – культурой употребления фастфуда – наблюдая за здоровьем примерно шести тысяч женщин, собиравшихся завести ребенка в самое ближайшее время.

В рамках этого проекта ученые регулярно забирали пробы крови и других телесных жидкостей, оценивали состояние здоровья будущих мам и изучали то, какой диетой они питались и какими жизненными привычками они обладали. После того, как все желающие смогли успешно зачать ребенка, команда Робертс сопоставила результаты этих замеров и попыталась понять, какие факторы сильнее всего влияли на развитие бесплодия.

Как оказалось, два компонента диеты – фрукты и фастфуд – сильнее всего влияли на успешность зачатия. К примеру, женщины, поедавшие фрукты каждый день, лишь в 4% случаев становились бесплодными, тогда как будущие матери, не притрагивавшиеся к ним, получали подобный диагноз в 12% случаев. В данном случае это означает, что им приходилось тратить больше года на естественное или искусственное зачатие.

Фастфуд действовал противоположным образом – его употребление повышало вероятность развития бесплодия примерно в два раза, а полный отказ от такой диеты позволял молодым матерям завести ребенка примерно на неделю раньше, чем любительницам гамбургеров. Что интересно, ни "здоровая пища", такая как овощи и зелень, ни вредные привычки не влияли так сильно на эту проблему, как фрукты и жирная еда.

Почему это так, медики пока не знают, однако они подозревают, что жирная пища может не только менять метаболизм организма матери, но и особым образом влиять на сами яйцеклетки и их "заготовки" в яичниках. Дальнейшие опыты и наблюдения, как надеются Робертс и ее коллеги, дадут ответ на эти вопросы.