Российские ученые первыми в мире восстановили замороженное сердце лягушки

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские ученые первыми в мире восстановили после хранения замороженное сердце лягушки в ходе разработки технологии по неограниченному сохранению тканей и органов человека, заявил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

"ФПИ ведет научные работы по созданию технологии неограниченного по времени сохранения в жизнеспособном состоянии изолированных тканей и органов человека. Предмет нашей особой гордости – это то, что впервые в мире удалось восстановить после хранения в течение 45 суток сердце лягушки, замороженное при температуре минус 196 градусов Цельсия", — сказал Ковтун.

Кроме того, учёные смогли добиться устойчивого восстановления функциональной активности изолированного сердца крысы после 24 часов гипотермического хранения при плюс 4 градусах.

"Проведены успешные пересадки сердца после гипотермического хранения крысам-реципиентам. При существующих технологиях срок хранения сердца составляет не более 6 часов", — подчеркнули в фонде.

Спасение жизней

По словам Ковтуна, успех работ способен произвести научную революцию в восстановительной медицине, так как одной из важных нерешенных проблем является проблема длительной криоконсервации тканей и органов для целей последующей трансплантации.

"Ее решение может привести к появлению банков замороженных органов и спасению тысяч и тысяч человеческих жизней", – подчеркнул Ковтун.

Основным методом решения исследовательской задачи в этом случае выступает криоконсервация — низкотемпературное хранение живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания.

По словам представителя ФПИ, в этом направлении уже разработаны и экспериментально подтверждены новые методические подходы криоконсервации тканей и органов, которые уже сегодня позволяют замораживать органы животных с сохранением их функционального состояния.

"К настоящему времени разработана и экспериментально обоснована на клеточной, тканевой и органной моделях концепция витрификации биологических объектов, обеспечивающая замораживание без кристаллизации в условиях сниженной на 20-30% суммарной концентрации криопротекторов", — рассказал Ковтун.

Например, на модели аорты крысы показано восстановление эндотелиального и гладкомышечного слоев сосуда на уровне 85%-95% живых клеток после замораживания до криогенных температур. Доказано восстановление сократительной функции сосуда.

Проект по разработке технологии криоконсервации органов и тканей осуществляется ФПИ с 2015 года. Головным исполнителем по проекту выступает Институт биофизики клетки РАН (город Пущино, Московская область). Ожидается, что основными потребителями результатов интеллектуальной деятельности по проекту станут Минздрав России, ФМБА России и другие заинтересованные федеральные органы.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.