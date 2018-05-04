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РИА Наука
РИА Наука

Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет

08:0004.05.2018
024290
© Фото : Public domainПодледный океан на Европе и его обитателиПодледный океан на Европе и его обитатели
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах и их спутниках. Экологические ниши, пригодные для обитания микроорганизмов, есть на Венере и Марсе, Европе и Энцеладе. РИА Новости рассказывает о том, где в Солнечной системе наиболее вероятна встреча с инопланетными существами.

Армен Мулкиджанян, профессор биологии из МГУ
© Фестиваль науки
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Атмосфера Венеры

Пространство на высоте 51-65 километров от поверхности Венеры может быть обитаемо, считают британские ученые. Они установили, что температура там колеблется от минус 20 до плюс 65 градусов Цельсия. Атмосфера состоит из паров воды, сильно насыщенных аэрозолем серной кислоты. В таких условиях выживают бактерии-экстремофилы, питающиеся серой. Например, архея Picrophilus, обитающая в горячих рассолах острова Хоккайдо.

На Земле экстремофилы занимают самые безжизненные места — горячие подземные источники, бескислородные резервуары, вечную мерзлоту. Некоторые микробы приспособились питаться неорганическими веществами, усваивая их с помощью солнечной энергии. Цианобактерии выживают при температурах до 70 градусов — при более высоких значениях разрушается хлорофилл в их клетках.

Слабое магнитное поле не защищает Венеру от потока высокоэнергетичных частиц галактического излучения. Солнечные вспышки там опаснее, чем на Земле, чья орбита находится дальше. Зато атмосфера "планеты багровых туч" в разы плотнее земной и лучше задерживает радиацию. Впрочем, шансов выжить на поверхности Венеры все равно нет, полагают ученые.

Жидкие океаны и биосфера, возможно, были на ранней Венере, но последующий парниковый эффект превратил ее в сухую стерильную пустыню. Маловероятно, что жизнь сохранилась под поверхностью планеты, в грунте. Единственное, где она может теплиться, — среди туч высоко в атмосфере. Скажем, бактерии Mesophilic Deinococcus radiodurans выживают даже при облучении в десять килогрей. А гипертермофильная архея Thermococcus gammatolerans размножается при 88 градусах и выдерживает дозу облучения в три килогрея.

© Фото : Wurch et al. / Nature Communications 2016Архея Nanopusillus acidilobi живет в очень кислых горячих источниках Йеллоустонского парка (США)
© Фото : Wurch et al. / Nature Communications 2016
Архея Nanopusillus acidilobi живет в очень кислых горячих источниках Йеллоустонского парка (США)

Подземный океан Марса

Многие ученые полагают, что Марс и Земля три-четыре миллиарда лет назад были похожи и одинаково богаты водой. Американский геолог Тимоти Паркер разглядел на снимках "Викинга" зону контакта суши и моря вокруг Северной Пустоши (Ваститас Бореалис) — обширной низменности в районе Северного полюса планеты. 

Судя по сохранившемуся рельефу, марсианский океан представлял собой периодически пополняемую влагой болотистую низменность. Подсчитано, что там могло скапливаться порядка 2,3x107 кубических километров воды. Треть ее испарилась, треть ушла на образование полярной ледяной шапки, и еще треть могла сохраниться в виде слоя льда под землей.

Так могло выглядеть северное полушарие Марса в далеком прошлом
© Фото : NASA/Villanueva/Mumma/Gallagher/Feimer et al
Ученые: Марс потерял целый океан воды за последние 3 млрд лет

В отличие от Земли, климат раннего Марса был холодным. Однако Красная планета могла быть колыбелью жизни, полагают ученые из NASA. Открытие в кратере Гейла отложений, похожих на те, что образуются в гейзерах, чрезвычайно вдохновило сторонников гипотезы панспермии, по которой жизнь на Землю занесли кометы.

Высыхание океанов и озер не означает исчезновение жизни. Известно, что некоторые ее формы способны добывать влагу из атмосферы или почвы. Кроме того, на Марсе еще пять миллионов лет назад были условия, пригодные для жизни. Тогда наклон орбиты планеты составлял 45 градусов — это означает, что полюса получали в два раза больше солнечного тепла, чем сейчас. Примерно столько же, сколько полярные регионы Земли.

Полярные шапки Марса теперь не тают, но пять миллионов лет назад они напоминали нынешнюю Антарктиду. Ближайший аналог южного полюса Марса — сухие мерзлые породы высокогорной Университетской долины на юге материка. Они похожи на те, что обнаружены аппаратом "Феникс" на Красной планете.

В мерзлоте Университетской долины, которая не тает даже летом, нашли микроорганизмы. Ученые выделили части ДНК нескольких штаммов бактерий, архей и низших грибов. Все они находились в состоянии покоя либо погибли. В лаборатории несколько видов удалось пробудить к жизни.

© Фото : CDC/Sherry BrinkmanГрибки порядка Chaetothyriales, найденные на камнях Университетской долины
© Фото : CDC/Sherry Brinkman
Грибки порядка Chaetothyriales, найденные на камнях Университетской долины

Ледяной океан на орбите Сатурна

Шестой по размеру спутник Сатурна, Энцелад, покрыт льдом толщиной в 40 километров. В 2011 году аппарат "Кассини" зафиксировал на южном полюсе Энцелада выброс воды, хлорида натрия, аммиака и диоксида углерода. Это заставило ученых предположить, что подо льдом скрывается соленый океан. Значит, спутник обладает внутренними источниками тепла. Согласно расчетам, температура воды в океане может быть 26 градусов Цельсия, хотя на поверхности — минус 170.

Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA / JPL-Caltech
Ученые НАСА раскрыли секрет существования океана на Энцеладе

Теплый соленый океан — подходящее место для жизни. От космического излучения защищает ледяной панцирь. Правда, он не пропускает солнечный свет, но это не критично, поскольку многие группы микробов живут в полной темноте. Например, органотрофы — бактерии, существующие за счет разложения органики, или хемотрофы, использующие энергию окислительно-восстановительных реакций.

Условия Энцелада близки к подледниковым озерам Антарктиды. Наиболее точным аналогом считают реликтовое озеро Восток под четырехкилометровым слоем льда. Однако живые организмы в нем пока не найдены.

Зато обнадеживает озеро Унтерзее. Ледник над ним никогда не тает и пропускает всего пять процентов света. Несмотря на это, там обнаружено высокое содержание метана микробного присуждения, а на дне выявлены мощные бактериальные маты и строматолиты.

© Фото : FWC Fish and Wildlife Research InstituteКолонии цианобактерии Trichodesmium thiebautii окрашивают тропические воды в красный цвет. А ведь красные полосы обнаружены вдоль разломов на обледенелом спутнике Юпитера &mdash; Европе
© Фото : FWC Fish and Wildlife Research Institute
Колонии цианобактерии Trichodesmium thiebautii окрашивают тропические воды в красный цвет. А ведь красные полосы обнаружены вдоль разломов на обледенелом спутнике Юпитера — Европе
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