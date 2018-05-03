МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Частое посещение сауны снижает риск инсульта, выяснили ученые. О результатах исследования, которое длилось 15 лет, сообщает портал MedicalXpress.

Ученые наблюдали за группой из 1628 жителей Восточной Финляндии в возрасте от 53 до 74 лет. Их разделили на категории в зависимости от того, насколько часто они посещали сауну: один раз, два-три раза или от четырех до семи раз в неделю.

Выяснилось, что у тех, кто посещал сауну два-три раза и четыре-семь раз в неделю, риск получить инсульт оказался ниже на 14 процентов и 61 процент соответственно по сравнению с участниками из первой группы.

При этом даже при учете таких факторов, как пол, возраст, наличие диабета, индекс массы тела, употребление алкоголя, уровень двигательной активности и других, корреляция между частотой посещения сауны и снижением риска инсульта сохранялась.