Российские ученые утверждают, что Черное море стало чище

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Черное море в последнее десятилетие стало чище по сравнению с 80-ми годами, что подтверждается присутствием в акватории "полезных" водорослей, избегающих загрязненной воды, сообщила РИА Новости научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН, кандидат биологических наук Ольга Ясакова.
На протяжении нескольких лет ученые проводили исследования в Черном море, в частности, в Новороссийской бухте. Было установлено, что численность кокколитофоридов (водоросли планктонного вида) там значительно выросла.
"В последние десять лет численность этого вида водорослей постоянно растет и ежегодно достигает уровня "цветения". Плюсы этого очевидны, ведь этот вид водорослей – один из немногих на нашей планете, который способен поглощать из земной атмосферы углекислый газ", — сказала собеседница агентства.
Избыток углекислого газа может способствовать парниковому эффекту и глобальному потеплению климата. "Кокколитофориды способны соединять углекислый газ с кальцием и переводить его в нерастворимую форму – карбонат кальция. Из него водоросли строят оболочку своих клеток – в виде известковых пластин, которые впоследствии осаждаются на дно морей и океанов, образуя известковые породы", — пояснила она.
При этом кокколитофориды избегают загрязненных районов. До середины 1980-х годов их доля в фитопланктоне Черного моря была мизерной, что, по мнению ученых, было связано с интенсивным использованием европейскими странами минеральных удобрений. С полей удобрения попадали в крупные реки Европы и выносились в мелководную северо-западную часть Черного моря.
"В 1980-х годах европейские страны стали меньше поставлять биогенных веществ в водоемы Европы. В итоге, море стало несколько чище, а с ним и воздух, очищаемый этими водорослями", — заключила Ясакова.
Миллионы лет назад океан Тетис омывал берега двух тектонических плит - Лавразии и Гондваны. Когда континенты разделились, горный пояс сформировал водоемы, которые изменялись, пока образовавшийся 7500–5000 лет назад пролив Босфор окончательно не утвердил границы Черного и Средиземного морей.
Древние греки прозвали Черное море Аксинским, что значит "негостеприимное", из-за сильных штормов и диких племен, живших на его берегах. После развития кораблестроения и освоения земель оно стало Эвксинским – "гостеприимным". Современное название закрепилось за ним, когда в 1458 году монах-камальдул Фра Мауро впервые нанес его на карту мира.
Существует недоказанная теория о том, что на территории Черного моря и Босфора произошли события, лежащие в основе легенды о Всемирном потопе, описанном в Библии. Такой же сюжет упоминается в шумерском эпосе "Песнь о Гильгамеше".
Причиной образования сероводорода на дне Черного моря считается глубинное разложение. Ученые полагают, что постепенное осолонение пресной воды не дало фауне приспособиться к новым условиям, из-за чего она и погибла.
Единственный полуостров, воды которого омывает Черное море, – Крымский. Популярная зона отдыха привлекает туристов теплой погодой и прекрасными видами. За 2017 год курорт посетило более 2,3 миллиона человек.
В конце августа можно увидеть, как скопление одноклеточных водорослей окрашивает воду Черного моря в ярко-синий цвет. Изменения в химическом составе воды или физическое воздействие раздражают ночесветку и включают ее, как лампочку.
Силуэт береговой линии и стрелки зацикленных течений Черного моря напоминают очки, поэтому схему замкнутых круговоротов назвали Очками Книповича в честь ученого, который первым обнаружил это природное явление.
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