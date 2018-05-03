РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики из России выяснили, как можно улучшить самые дешевые ЖК-экраны

14:4203.05.2018
05910
© РИА НовостиСмартфонСмартфон
© РИА Новости
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ученые из России, Франции и Германии открыли новый метод управления ориентацией жидких кристаллов, что поможет создать дешевые ЖК-дисплеи с идеальными углами обзора, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Macro Letters.

Дети сидят за компьютером
© Fotolia / goodluz
Физики из МГУ создали сверхбыстрый жидкокристаллический дисплей
"В первую очередь, это фундаментальная работа, которая раскрывает тонкие эффекты ориентации жидкокристаллических фаз. Мы предполагаем, что эти эффекты могут лечь в основу новых мультидоменных технологий для ЖК-экранов", — заявил Дмитрий Иванов из Московского физико-технического института в Долгопрудном, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Первые жидкокристаллические дисплеи появились примерно 50 лет назад, и с тех пор технологии их изготовления сделали огромный шаг вперед – подобные экраны постепенно научились выводить миллионы разных цветов и "рисовать" картинки, состоящие из нескольких миллионов пикселей.

Несмотря на то, что сегодня существует около десятка различных методик сборки ЖК-дисплеев, все они устроены и работают примерно одинаковым образом. Каждая точка на их экране представляет собой своеобразный "бутерброд" из жидких кристаллов и покрывающих их сверхтонких транзисторов.

Когда на такой транзистор подается ток, вырабатываемое им электрическое поле заставляет кристалл повернуться, изогнуться или поменять форму другим образом. Это открывает или закрывает путь лучам света, которые вырабатывает лампа подсветки, расположенная под этим "бутербродом". Для получения цветной картинки инженеры покрывают пиксели специальными световыми фильтрами, которые пропускают только красный, синий или зеленый свет.

“Живые” жидкие кристаллы, колония сенных палочек. Кадр из сопроводительного видео к статье.
© Фото : Zhou et al. / ANL / PNAS
Американские физики превратили бактерий в живые жидкие кристаллы

У подобного подхода есть несколько фундаментальных недостатков – жидкие кристаллы реагируют на колебания электрического поля далеко не мгновенно, что замедляет вывод и обновление картинки, а сами кристаллы или не пропускают весь свет в "открытом" состоянии, или не полностью блокируют его по бокам, что заметно понижает контрастность картинки и делает ее блеклой.

Часть этих проблем, как рассказывают Иванов и его коллеги, можно решить, заставив часть кристаллов внутри каждого пикселя дисплея смотреть в разные стороны. Это радикально улучшит углы обзора, убрав почти все искажения цветов и потускнение картинки, и заметно повысит контрастность, равномерность окраски и другие свойства изображения.

Подобные структуры, так называемые мультидоменные пиксели, существуют уже давно, однако они достаточно дороги и сложны в изготовлении, и не совместимы с некоторыми типами жидких кристаллов. Российские физики и их зарубежные коллеги нашли решение для этой проблемы, разработав новую технологию управления ориентацией кристаллов.

Нельсон Сепульведа держит в руках фрагмент говорящей бумаги
© Фото : Michigan State University
Физики из США создали первую "говорящую" бумагу

Изучая полимерные жидкие кристаллы, состоящие из цепочек углеводородов и соединений кремния, Иванов и его команда обнаружили, что их положение в пространстве очень сильно менялось при добавлении или удалении одной молекулы метана из одиночного звена этих полимеров вне зависимости от того, к чему были прикреплены его нити.

Этот эффект, как считают российские физики, можно использовать для создания экранов с идеальными углами обзора, используя относительно дешевые виды жидких кристаллов, которые сегодня применяются только при изготовлении самых простых дисплеев.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена