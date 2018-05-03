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Ранний Марс был мокрой и теплой "пустыней", заявляют астрономы

13:4203.05.2018
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© Фото : ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)Снимок поверхности МарсаСнимок поверхности Марса
© Фото : ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Марс был похож не на Землю в первые годы своей жизни, а на Татуин из "Звездных Войн" или любые другие пустынные планеты из книг и фильмов, где вода есть, но ее мало, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Марс
© NASA
Единственный океан Марса был северным и ледовитым, считают ученые
"Многие наши коллеги придерживаются теории "сухого и холодного" Марса по той причине, что его было бы крайне сложно разогреть до нужных температур при помощи парникового эффекта, учитывая низкую яркость Солнца в то время. Модели и текущие данные по геологии Марса, в свою очередь, показывают, что на нем царил полупустынный климат", — пишут Рамзес Рамирес (Ramses Ramirez) и из Технологического института Токио (Япония) и его коллеги.

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком виде лишь во времена извержения вулканов.

Недавние наблюдения за Марсом при помощи наземных телескопов показали, что за минувшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которой хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность красной планеты океаном толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода, ученые сегодня пытаются выяснить, изучая древние марсианские метеориты.

Рамирес и его коллега Роберт Крэддок из Смитсоновского института в Вашингтоне (США) нашли решение всем этим проблемам, проанализировав то, как сильно мог прогреваться ранний Марс при наличии больших и малых количеств льда на его поверхности.

Так могло выглядеть северное полушарие Марса в далеком прошлом
© Фото : NASA/Villanueva/Mumma/Gallagher/Feimer et al
Ученые: Марс потерял целый океан воды за последние 3 млрд лет

Как объясняют ученые, главный недочет их коллег заключается в том, что они всегда предполагали, что на Марсе присутствовали большие запасы водного льда, покрывавшего почти всю поверхность планеты. Крэддок и Рамирес решили проверить, что произойдет, если уменьшить эти ледовые запасы до минимально допустимого уровня, не противоречащего наблюдениям зондов и марсохода Curiosity.

Их расчеты показали, что в таких условиях Марс будет достаточно теплой планетой, на которой вода сможет существовать в жидком или парообразном виде на экваторе и в тропиках даже в первые эпохи жизни Солнечной системы, когда Солнце было на треть тусклее, чем сегодня.

С другой стороны, воды на таком "мокром и теплом" Марсе было достаточно мало. Типичный уровень осадков в самых влажных его регионах не превышал  100-200 миллиметров в год, что превращало их в аналоги земных полупустынь и засушливых регионов, подобных Сахелю, "предбаннику" Сахары.

Карта береговой линии океанов Марса и отложения пород, связанные с цунами
© Фото : Alexis Rodriguez
Астрономы нашли следы океанических цунами на Марсе

Тем не менее, Рамирес и Крэддок предполагают, что и такого количества дождей вполне хватало, особенно во время интенсивных вулканических извержений, растапливавших дополнительные порции льда, для формирования временных или даже постоянных рек, озер и прочих потоков воды, чьи следы сегодня можно увидеть на Марсе.

Когда атмосфера Марса начала испаряться в космос, вода последовала вместе за ней, и сегодня, если новая теория планетологов близка к истине, на красной планете почти не осталось воды в любом виде. Как надеются ученые, последующие запуски марсоходов и пилотируемые экспедиции помогут проверить, так ли это на самом деле.

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