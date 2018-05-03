Биологи раскрыли один из секретов полезности грудного молока

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Грудное молоко содержит в себе множество иммунных клеток, защищающих детей от микробов и помогающих им "настроить" их собственный иммунитет, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics.

"Человек начинает приобретать и строить свою собственную микрофлору фактически сразу после выхода на свет. Мы давно пытались найти особую ткань или группу клеток, которая бы защищала младенца в тот момент, когда его иммунная система только начинает формироваться", — заявил Джек Ю (Jack Yu) из университета Огасты (США).

До начала 20 века почти все дети на Земле питались в первые шесть месяцев своей жизни грудным молоком матери. Ситуация изменилась в середине прошлого столетия, когда появились первые сухие смеси и заменители материнского молока. Сейчас лишь 40% детей получают подобную "диету", причем в США, странах Европы и России их доля составляет от 1 до 10%.

Исследования последних лет показывают, что грудное молоко и сам акт кормления несет массу пользы для детей. Оно улучшает работу иммунной системы и нормализует микрофлору кишечника младенцев, повышает их IQ в будущем и делает их более приспособленными к жизни. По текущим оценкам ВОЗ, примерно 800 тысяч младенческих смертей можно было бы избежать, если бы женщины самостоятельно кормили своих детей в первые шесть месяцев после их появления на свет.

Ю и его коллеги выяснили, с чем было связано улучшение работы иммунитета и состава микрофлоры у детей, питавшихся грудным молоком, детально проанализировав его химический и биологический состав, забрав его образцы у четырех кормящих матерей.

Как отмечают ученые, медики и биологи давно знают, что в молоке присутствуют не только "мертвые" белки, жиры и углеводы, но и вполне живые клетки матери. По текущим оценкам, каждый день человеческий младенец или детеныш животных поглощает около 100 миллионов материнских клеток, роль которых в развитии их организма оставалась почти неизвестной.

Американские биологи смогли найти ответ на этот вопрос, выловив и рассортировав эти клетки и определив, к каким тканям и подтипам они относятся. Как оказалось, молоко матери содержит в себе большое число особых иммунных телец, так называемых врожденных лимфоидных клеток, часть которых оседает в кишечнике ребенка, а другие – проникают в его организм.

Эти клетки, по словам Ю, играют двоякую роль – они сами по себе могут бороться с инфекцией, "натравливая" на нее другие части иммунитета, и одновременно они "обучают" остальные иммунные тельца реагировать на микробов и прочие угрозы.

Помимо лимфоидных клеток, молоко матери, как обнаружили ученые, содержит в себе и другие типы иммунных телец, такие как макрофаги, которые непосредственно отвечают за борьбу с инфекциями и помогают матери защищать и себя, и ребенка от заражения. Их количество, как предполагают ученые, может увеличиваться в те моменты, когда ребенок болеет.

Их дальнейшее изучение, надеются биологи, поможет понять, можно ли их каким-то образом сохранить в сухих смесях или добавлять их при подготовке перед кормлением ребенка.