Опубликована новая работа Хокинга о большом взрыве и его последствиях

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новая работа знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, написанная совместно с его бельгийским коллегой Томасом Гертогом, которая переворачивает представление о большом взрыве и его последствиях, опубликована в научном журнале Journal Of High Energy Physics.

Согласно популярной среди современных ученых теории возникновения вселенной, после большого взрыва произошла "космическая инфляция", в результате которой образовалось бесчисленное количество галактик, звезд, а также "карманных вселенных", образующих так называемую "мультивселенную" (термин, характеризующий многообразие вселенных в противовес только одной нашей). Законы физики во всех этих "карманных вселенных" кардинально отличаются друг от друга.

Хокинг и Гертог оспаривают эту мысль. Ученые полагают, что законы физики во всех "карманных вселенных" схожи.

"В старой теории были вселенные всех видов: некоторые были пустыми, другие были заполнены материей, некоторые расширялись слишком быстро, а некоторые существовали слишком мало. Различия были огромными. И загадочным представлялось, почему же мы живем в особенной вселенной, где все предусматривает зарождение жизни", — цитирует Гертога газета Guardian.

"Эта работа делает шаг вперед в объяснении такой точной настройки. Она сводит мультивселенную к более управляемому набору вселенных, которые похожи друг на друга… Это дает надежду, что мы можем достичь полностью предсказуемых основ космологии", — заключил ученый.

Как отмечает газета Telegraph, теория Хокинга и Гертога опирается на концепцию о том, что вселенная похожа на "обширную и сложную голограмму". "Иными словами трехмерная реальность является иллюзией, и кажущийся "твердый" мир вокруг нас, а также пространство времени проектируется из информации, которая хранится на плоской двухмерной поверхности", — отмечает газета.

Как указывает коллега Хокинга по Кембриджскому университету Малколм Перри, данная работа не станет последним опубликованным трудом знаменитого английского физика. Перри рассказал, что совместно с Хокингом и Эндрю Стромингером из Гарварда работал по крайней мере еще над двумя исследованиями черных дыр. Данные работы готовят к публикации.

Хокинг скончался в марте этого года в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.