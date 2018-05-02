МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. У людей с первой группой крови риск умереть от тяжелой травмы увеличивается почти втрое по сравнению с теми, у кого другие группы. К такому выводу пришли японские ученые из больницы при Медицинском и стоматологическом университете Токио, изучив данные о 901 пациенте экстренной помощи. Результаты опубликованы в журнале Critical Care.

Выяснилось, что среди пациентов с тяжелыми травмами — такими, которые чреваты смертью или долгосрочным периодом восстановления, — смертность у людей с первой группой крови равна 28 процентам. У других групп этот показатель равен 11 процентам.

По словам доктора Ватару Такаямы, одного из авторов исследования, работ на тему взаимосвязи между группой крови и риском смерти от полученной травмы было невероятно мало. При этом ранее ученым удалось выяснить, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. Это может быть связано с низким содержанием в крови этой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеин плазмы крови. — Прим. ред.).

Авторы нового исследования предполагают, что именно по этой причине смертность у носителей первой группы выше.

"Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз, процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови", — пояснил Такаяма.

Он также отметил необходимость дальнейших исследований в этой области, в том числе для развития идеальной стратегии лечения пациентов с тяжелыми травмами.