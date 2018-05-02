Ученые нашли способ сделать розы более ароматными и яркими

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ученым из Франции, Германии и Китая удалось расшифровать геном розы и установить гены, которые отвечают за аромат и цвет и способность к многократному цветению. Об этом пишет журнал Nature Genetics.

Расшифровка генома в будущем позволит экспертам вносить изменения в гены и создавать более яркие и долговечные розы с более устойчивым ароматом.

Ученые изучали цветок сорта Rosa chinensis (чайная или китайская роза), завезенный в Европе из Восточной Азии в 18 веке. С помощью технологии секвенирования длинных последовательностей ДНК они получили одну из самых полных последовательностей генома растений, когда-либо установленных.

На совершенствование технологии у ученых ушло около десяти лет. До настоящего момента им удавалось получать лишь неполные, трудно читаемые последовательности. Авторы исследования обнаружили более 36 тысяч генов, кодирующих белки, и биохимические пути, координирующие цвет и запах цветка.

Как отмечают авторы, их работа создает основу для "новой эры" в разведении роз.

"Когда вы идете на рынок и находите там срезанные розы, они не пахнут ничем. Они пахнут пластмассой", — отметил Мохаммед Бендхман, один из руководителей исследования. — Надеюсь, мы сможем изменить то, как эти цветы будут выглядеть в будущем и сделать так, чтобы их запах держался дольше. Чем дольше они стоят в вазе, тем меньше запаха".