В России создадут Национальный институт метрологии

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Национальный институт метрологии будет создан в России примерно в 2019-2020 годах путём объединения семи институтов, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"На оптимизацию нашей работы над задачами национальной метрологии направлено решение о создании Национального института метрологии. Он объединит научную и технологическую базу подведомственных Росстандарту государственных научных метрологических институтов. В текущем году произойдет укрупнение институтов с действующих семи до четырех, а вслед за этим — их интеграция в одну структуру", – сказал Абрамов.

По его словам, предполагается, что окончательное слияние произойдёт в 2019-2020 годах.

В частности, в 2018 году укрупнение произойдёт за счёт Сибирского научно-исследовательского института метрологии (Новосибирск), Уральского НИИ метрологии (Екатеринбург) и Всероссийского НИИ расходометрии (Казань).

Действующими институтами останутся Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (Московская область), Всероссийский НИИ метрологии имени Д.И.Менделеева (Петербург), Всероссийский НИИ метрологической службы (Москва), Всероссийский НИИ оптико-физических измерений (Москва).