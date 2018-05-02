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РИА Наука
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Артефакт из Крыма помог "найти" абстрактное мышление у неандертальцев

22:0002.05.2018
(обновлено: 22:34 02.05.2018)
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© Majkic et al (2018)Орудие труда с подписью неандертальца, найденной в крымской пещере Киик-КобаОрудие труда с подписью неандертальца, найденной в крымской пещере Киик-Коба
© Majkic et al (2018)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Своеобразная "подпись" неандертальского мастера на каменном орудии труда, найденном на территории Крыма, указала на наличие у неандертальцев способности абстрактно мыслить, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Череп глухого неандертальца, найденный в пещере Шанидар на севере Ирака
© Фото : Erik Trinkaus
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"Трехмерные снимки этих царапин на поверхности рубила говорят о том, что они появились на нем не случайно, а были нанесены умелым мастером при помощи двух разных инструментов. Сделать это, учитывая небольшие размеры этого предмета, было достаточно сложно. Это говорит в пользу того, что этот рисунок был опознавательным знаком этого мастера", — пишут Вадим Степанчук из Института археологии НАНУ в Киеве (Украина) и его коллеги.

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские "кузены" наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться "химией" для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

За последние несколько десятилетий, как отмечают Степанчук и его коллеги, археологи всех стран Европы обнаружили десятки орудий труда, изготовленных неандертальцами, на которых присутствовали различные царапины и структуры, похожие на рисунки. Антропологи достаточно давно спорят, возникли эти узоры случайно или же они были специально оставлены создателями этих инструментов.

Внешний вид неандертальца, воссозданный учеными по обнаруженным костям
© AP Photo / Martin Meissner
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Авторы статьи нашли ответ на этот вопрос, изучая неандертальские артефакты, найденные в пещере Киик-Коба, одной из самых известных стоянок древних людей на территории Крыма. Она была полностью раскопана еще в советские времена, а найденные в ней рубила, ядра и прочие орудия труда, а также останки взрослого неандертальца и ребенка были многократно изучены и отсортированы российскими и украинскими исследователями.

На одном из орудий труда, найденном рядом с их останками, ученые заметили набор из параллельных царапин, которые заставили Степанчука и его коллег задуматься, как они могли появиться на поверхности камня. Для ответа на этот вопрос антропологи создали точную трехмерную модель рубила и попытались понять, как именно возникли эти линии.

Их расчеты показали, что эти царапины не могли возникнуть на поверхности камня случайным образом. Они были слишком ровными и четкими для того, чтобы они могли появиться во время использования этого рубила или при его изготовлении.

Фотография когтей и кости орланов, послуживших основой для ожерелья или браслета неандертальцев
© Фото : Luka Mjeda, Zagreb
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Вдобавок, как обнаружили ученые, все линии были начерчены на камне двумя разными остриями, которые двигались по поверхности рубила в одном и том же направлении и в одной и той же манере. Все это говорит о том, что их целенаправленно нанес мастер и что он использовал подобные метки в качестве своеобразного "клейма качества" или знака принадлежности рубила.

Если это действительно так, то данный рисунок в очередной раз, как заключают авторы статьи, свидетельствует о том, что неандертальцы не были обделены абстрактным мышлением и не уступали в этом отношении предкам современных людей.

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