Ученые рассказали, как пожилым людям перестать забывать слова

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Регулярные упражнения помогают пожилым людям не забывать слова. К такому выводу пришли ученые из нескольких европейских университетов, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Scientific Reports.

Ученые рассматривали ситуации, при которых слово "вертится на языке", то есть мы точно знаем его, но по каким-то причинам не можем вспомнить.

Они провели психолингвистический эксперимент среди 28 пожилых и 27 молодых людей. Средний возраст первой группы — 67 лет (мужчины) и 70 лет (женщины). Средний возраст второй — 23 и 22 года соответственно.

Участники должны были называть имена известных людей, в том числе писателей, политиков и актеров. Кроме того, им давали определения 20 сложных и 20 простых слов, которые они должны были назвать.

Пожилая группа также прошла тест на велотренажере, определяющий уровень аэробной нагрузки за счет измерения количество кислорода, затраченного на упражнение.

Выяснилось, что физические нагрузки напрямую влияют на способность пожилых людей вспоминать слова.

Возраст человека и количество слов, которые он знает, был связан с тем, как часто участники эксперимента попадали в ситуацию, когда слово "вертится на языке".

"Чем лучше форма у пожилых людей, тем лучше их языковые навыки. Но даже в этом случае у пожилых людей в среднем больше моментов, когда они не могут вспомнить какое-то слово, чем у молодых", — отмечает Кэтрин Сегэрт, один из авторов исследования, преподающая в школе психологии Университета Бирмингема.

Она подчеркивает, что у некоторых пожилых людей подобные моменты ассоциируются с потерей памяти, но на самом деле эти явления не связаны.

"Такие ситуации возникают, когда значение слова есть где-то в нашей памяти, но его звуковая форма временно недоступна", — объясняет Сегэрт. — Так что моменты, когда вы не можете вспомнить какое-то слово — это вопрос функционирования языка".