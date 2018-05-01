Росатом наметил пути прогнозирования поведения "ядерной лавы" на Фукусиме

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Консорциуму предприятий госкорпорации "Росатом" в течение ближайших месяцев предстоит выполнить работы, связанные с прогнозированием поведения расплавленной массы, содержащей компоненты ядерного топлива на аварийной японской АЭС "Фукусима-1", эти результаты будут важны с точки зрения ликвидации последствий фукусимской аварии, следует из материалов на сайте закупок Росатома.
Проблема с ядерным топливом
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось, скопилось на дне защитной оболочки реакторов, прожгло ее и вытекло в подреакторное пространство.
Поэтому в рамках нового проекта российскому консорциуму предстоит изучить образцы кориума с аварийного энергоблока №4 Чернобыльской АЭС и изготовить модельные образцы топливных осколков АЭС "Фукусима-1" для разработки прогнозной модели изменения характеристик "фукусимского" кориума. Результаты будут использованы при ликвидации последствий аварии на "Фукусиме-1".
Кому что делать
Согласно материалам, основанием для проведения нынешних работ по заказу "Техснабэкспорта" стало уведомление Исследовательского института Mitsubishi (Япония) от 1 марта нынешнего года о выделении субсидии на возмещение затрат по реализации проекта "Вывод из эксплуатации и обращение с загрязненной водой (разработка технологий сбора данных и анализа свойств топливных осколков (оценка свойств старения топливных осколков))".
Радиевый институт также должен на основе изучения чернобыльских образцов разработать требования по составу модельных образцов кориума с "Фукусимы-1", а также подготовить требования и технические рекомендации к программе и методике их исследования.
Что касается РосРАО, то сотрудникам этого предприятия надо будет разработать перечень ключевых параметров топливосодержащих материалов с "Фукусимы-1", необходимых для разработки технологических процессов извлечения, упаковки, транспортировки и временного хранения этих материалов.
Все работы должны быть закончены в июле нынешнего года.